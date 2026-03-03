Beltran sul futuro al Valencia: "Mi piacerebbe rimanere ma non ci sono stati contatti"

Beltran sul futuro al Valencia: "Mi piacerebbe rimanere ma non ci sono stati contatti"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:20Primo Piano
di Redazione FV

Lucas Beltran e il suo futuro al Valencia: l'attaccante argentino, in prestito secco al club spagnolo ma ancora di proprietà della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn Esp del su futuro: "Mi piacerebbe rimanere qui al Valencia, ma per adesso non ci sono stati contatti. Nel contratto non ci sono opzioni o clausole per un possibile acquisto. La trattativa potrebbe iniziare al termine del prestito, ma per adesso non c'è stato nulla".