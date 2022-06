Nico Gonzalez e Lucas Torreira ancora insieme. Ma solo per una vacanza, considerato che i due - con l’addio del centrocampista - non condivideranno più la maglia viola. Torreira ha pubblicato una Instagram Stories, nel proprio profilo ufficiale, in cui figura in aereo a fianco dell’attaccante in viaggio verso Miami. Di seguito l’immagine postata dall’uruguaiano: