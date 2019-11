FOTO, Scambio di maglie social tra Ribery e Toni

Luca Toni e Franck Ribery, è risaputo, sono ottimi amici sin dai tempi della militanza comune al Bayern Monaco. Quest'oggi l'ex viola era in visita a Firenze, ed ha colto l'occasione per scambiare un saluto e due chiacchiere con l'ex compagno di spogliatoio oggi alla Fiorentina. L'occasione è stata buona anche per uno scambio di maglie tra i due, che si sono scambiati la 9 del Bayern che fu del centravanti italiano, e la 7 che attualmente veste l'attaccante francese. Il momento è stato immortalato, e la foto pubblicata dallo stesso Ribery sui suoi profili social, con la didascalia: "Scambiando la maglia con una leggenda! Fantastico rivederti 'frero'!". Ecco il post.