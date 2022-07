FOTO, Fine vacanze per Italiano... sopra un go-kart

Ultime ore di vacanza anche per il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: da lunedì infatti l'allenatore sarà di nuovo a Firenze per iniziare la sua seconda stagione sulla panchina viola (e con in dote già il colpo Mandragora) ma per il momento l'ex Spezia sta passando la parte finale delle ferie nella sua Sicilia, più precisamente in provincia di Agrigento, dove ieri si è concesso una prova su un circuito per go-kart presso il Kartodromo Minoa: "Oggi ho fatto l'allenatore ad un allenatore In bocca al lupo all'amico Vincenzo Italiano allenatore della Fiorentina" ha scritto sui suoi social il proprietario del circuito. Ecco il post pubblicato su Instagram con un divertito Italiano: