Fiorentina, occhio alle palle inattive nerazzurre: le statistiche più curiose del match contro l'Inter

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Come di consueto, sul sito ufficiale della Lega sono comparse le statistiche più curiose riguardanti il 30° turno di campionato di Serie A. Queste, per inciso, quelle relative a Fiorentina-Inter:

Sono 94 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Firenze: bilancio di 33 vittorie viola ( (ultima 3-0,Serie A 2024/25), 37 pareggi (ultimo 1-1, Serie A 2019/20) e 24 successi nerazzurri (ultimo 0-1, Serie A 2023/24).

Fiorentina reduce da 1 successo nelle ultime 10 sfide casalinghe contro l’Inter: bilancio di 4 pareggi (di cui uno con sconfitta nei supplementari, Coppa Italia 2020/21) e 5 sconfitte.

Fiorentina squadra della Serie A 2025/26 che subisce più gol nei primi 15’ del secondo tempo (9).

Solo il Genoa (17) ha subito più gol da palla inattiva della Fiorentina (16) nella Serie A 2025/26.

Inter squadra della Serie A 2025/26 che segna più gol da palla inattiva (20).

Inter squadra della Serie A 2025/26 che completa più cross (246).

Inter squadra della Serie A 2025/26 che segna più reti con calciatori subentranti (11).

Inter squadra della Serie A 2025/26 che segna più reti nel primo tempo (28).

Inter unica squadra della Serie A 2025/26 senza espulsioni subite.

Inter squadra della Serie A 2025/26 con più reti segnate nei primi 15’ del primo tempo (9, come Napoli e Como), negli ultimi 15’ del primo tempo recuperi inclusi (10, come il Milan) e negli ultimi 15’ di gara recuperi inclusi (17).

Inter reduce da una sola vittoria nelle ultime 5 partite ufficiali (2-0 contro il Genoa in campionato.) Nel periodo anche 2 pareggi e 2 sconfitte.

Inter reduce da 2 partite consecutive senza vittorie in Serie A: è la seconda volta che succede in questo campionato, dopo Inter-Udinese 1-2 e Juventus-Inter 4-3 tra agosto e settembre 2025.

Inter reduce da 2 trasferte ufficiali senza reti (Como-Inter 0-0, Coppa Italia e Milan-Inter 0-1, Serie A). Era da febbraio 2025 che i nerazzurri non segnavano in per due gare esterne consecutive (Fiorentina-Inter 3-0 e Juventus-Inter 1-0).

Federico Dimarco è il giocatore nella Serie A 2025/26 che ha tentato più cross (263) e realizzato più passaggi chiave (68).

Tra Paolo Vanoli e Cristian Chivu 2° incontro ufficiale dopo il 2-2 in Parma-Torino nella Serie A 2024/25.

Roberto Piccoli a segno contro la Cremonese: 3° gol in questo campionato, non realizzava una rete in Serie A dal 18 gennaio 2026 (Bologna-Fiorentina 1-2).

Dodô a segno contro la Cremonese: 1° gol in questo campionato, non realizzava una rete in in Serie A dal 30 aprile 2023 (Fiorentina-Sampdoria 5-0).

Albert Guðmundsson a segno contro la Cremonese: 5° gol in questo campionato, non realizzava una rete in Serie A dal 7 gennaio 2026 (Lazio-Fiorentina 2-2).

Fabiano Parisi a segno contro la Cremonese: 1° gol in questo campionato, non realizzava una rete in Serie A dal 18 maggio 2025 (Fiorentina-Bologna 3-2).

Francesco Pio Esposito a segno contro l’Atalanta: 5° gol in questo campionato, non realizzava una rete in Serie A dal 14 febbraio 2026 (Inter-Juventus 3-2).