Fiorentina, contando solo i gol degli italiani sarebbe 2° in classifica. 1° l'Atalanta di Retegui

vedi letture

Il portale Transfermarkt.it ha stilato una curiosa classifica di Serie A che non tiene conto delle reti dei calciatori stranieri. In questa speciale graduatoria, che vede in cima alla classifica l'Atalanta del capocannoniere Mateo Retegui con 70 punti, la Fiorentina, soprattutto grazie alle reti di Moise Kean (17 in campionato), sarebbe seconda a 8 lunghezze di distanza dai bergamaschi con 30 gol fatti e 8 subiti. Terzo gradino del podio per l'Empoli con 60 punti.

Sorprendente la posizione dell'Inter, ottava con 50 punti, e del Milan, addirittura in 18° posizione con appena 28 punti conquistati. Di seguito il post Instagram con la classifica completa: