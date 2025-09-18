Social
Fiorentina a lavoro verso il Como: alcuni scatti della seduta odierna
FirenzeViola.it
Seduta mattutina per la Fiorentina, allenatasi stamani agli ordini di Stefano Pioli. La prima squadra viola continua la preparazione al delicato match casalingo col Como, in programma domenica alle 18 al Franchi.
Di seguito una serie di scatti dell'allenamento di oggi al Viola Park, dai social del club:
