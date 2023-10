FIO-EMPOLI, Le statistiche relative al match di lunedì

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Ricomincia il campionato e tornano le statistiche di Lega Serie A: ecco alcuni numeri di Fiorentina-Empoli, match in programma lunedì sera al Franchi: Fiorentina ed Empoli hanno pareggiato in entrambe le partite dello scorso campionato (0-0 al Castellani e 1-1 al Franchi) e soltanto una volta hanno impattato in tre gare consecutive di Serie A TIM: nel periodo tra il 1987 e il 1988 (in quel caso una volta 1-1 e due 0-0). L’Empoli ha vinto solo in due delle 13 partite di Serie A TIM disputate a Firenze contro i viola (5N, 6P), l’ultima delle quali il 15 aprile 2017, quando gli Azzurri di Giovanni Martusciello si imposero 2-1 sulla Fiorentina di Paulo Sousa (in gol El Kaddouri, Tello e Pasqual su rigore). Soltanto il Milan (12) ha una striscia aperta di imbattibilità casalinga più lunga della Fiorentina in Serie A TIM: 11 gare di fila al Franchi senza perdere per la Viola (7V, 4N), serie iniziata proprio con il pareggio 1-1 contro l’Empoli. La Fiorentina ha guadagnato almeno 17 punti dopo le prime otto gare di Serie A TIM per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria (nel 1998/99 e nel 2015/16 con 18 punti in entrambe le occasioni); in nessuno dei due casi è mai arrivata a 20 nelle prime nove (con una vittoria sull’Empoli, questo sarebbe nuovo record del club viola dal 1994/95).

L’Empoli ha raccolto solo quattro punti finora: nelle tre occasioni in cui ha collezionato meno di sette punti nell’era dei tre punti a vittoria (quindi in caso di mancata vittoria a Firenze) nelle prime nove gare di un campionato di Serie A TIM, è sempre poi retrocessa a fine campionato (2018/19, 2016/17 e 2003/04). L’Empoli è l’unica squadra di questo campionato che non ha ancora segnato una rete nel secondo tempo, parziale in cui la Fiorentina però ne ha subiti otto sugli 11 totali (il 73%, seconda percentuale più alta dopo l’Inter, 80%). Il pressing dell’Empoli ha prodotto l'interruzione alta di 131 sequenze degli avversari in questo campionato: gli Azzurri sono primi in questa graduatoria; la Fiorentina in questa Serie A TIM è quarta con 109 interruzioni alte.

Da inizio giugno ad oggi, soltanto Lautaro Martínez (10) e Victor Osimhen (sette) hanno segnato più gol di Nicolás González in Serie A TIM (sei, in sole otto presenze): l’argentino ha giocato solamente 485 minuti nella competizione in questo periodo e infatti vanta la seconda miglior media gol nel massimo campionato in questo arco temporale (una rete ogni 81 minuti giocati, meglio ha fatto solo Lautaro tra chi ha giocato almeno 200 minuti). Giacomo Bonaventura - 60 reti e 39 assist - è vicino a prendere parte attiva a 100 gol nella massima Serie italiana; contro l’Empoli vanta in carriera una rete e due assist in nove presenze: nessuna partecipazione di queste, però, è arrivata con la maglia della Fiorentina. Francesco Caputo è uno dei quattro attaccanti - insieme a Thauvin, Ndoye e Dany Mota - con almeno 400 minuti giocati in questa Serie A TIM senza avere segnato alcun gol o fornito alcun assist; la Fiorentina è la squadra contro cui la punta pugliese ha disputato più partite (10) nella massima competizione senza mai andare a bersaglio.