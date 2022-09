FIFA, Pagherà lo stipendio di Araujo al Barcellona

All'interno di giornate in cui, soprattutto in Italia, è tornata di moda la polemica tra club e Federazioni a causa degli impegni delle Nazionali, arriva una notizia che potrebbe rappresentare un interessante precedente: Ronald Araujo, difensore del Barcellona, si è infortunato nell'amichevole che l'Uruguay ha giocato contro l'Iran. Come riporta AS, c'è però una notizia positiva in tutto questo, ovvero che il Player Protection Program, approvato a dicembre 2018 e in vigore fino alla fine dell'anno, stabilisce che la FIFA pagherà un massimo di 20.458€ al giorno per un calciatore infortunato con la nazionale se il ko durerà più di 28 giorni, come nel suo caso. La cifra pagata dall'ente è calcolata tenendo conto dello stipendio fisso del giocatore, senza bonus, e può sfiorare i 7,5 milioni di euro. Il risultato si ottiene moltiplicando per 365 i 20.458€, massimo pagato dal programma Football Player Protection, che stanzia 80 milioni di euro annui.

Da capire però se l'uruguaiano si opererà oppure seguirà un trattamento moderato per non perdere il Mondiale, cosa che non vorrebbe il Barcellona. Anche se la FIFA pagherà il suo stipendio durante l'infortunio, quello che preoccupa i blaugrana è che possa tornare ai suoi livelli.