Dumfries guida la classifica, Dodo secondo: i terzini destri più preziosi della Serie A

vedi letture

La classifica dei terzini destri più preziosi della Serie A, stilata da Transfermarkt, conferma l'ottimo momento di Dodo. Il terzino della Fiorentina, con un valore di mercato di 22 milioni di euro, si colloca al secondo posto nella graduatoria, subito dietro Dumfries, che è al primo posto con 28 milioni.

Arrivato alla Fiorentina nel 2022, Dodo ha dimostrato le sue qualità tecniche, come velocità, dribbling e capacità di cross, che lo rendono fondamentale per il gioco di Raffaele Palladino. Le sue prestazioni sulla fascia destra sono diventate un punto di riferimento, e questo continuo miglioramento ha portato il suo valore a salire, facendolo entrare tra i terzini più apprezzati in Serie A.

Ecco la classifica finale dei terzini destro più preziosi della Serie A:

1) Dumfries – 28 milioni

2) Dodo – 22 milioni

-) Bellanova – 20 milioni

4) Di Lorenzo – 15 milioni

5) Savona – 14 milioni

6) Rensch – 12 milioni

7) Jimenez – 10 milioni

-) Emerson R. – 10 milioni

-) Costa – 10 milioni

10) Holm – 8 milioni

11) Tchatchoua – 6 milioni