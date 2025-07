Roma vicina a El Aynaoui ma i tifosi lo insultano sui social: vogliono Rios

vedi letture

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato in vista della nuova stagione. Il club giallorosso è impegnato su più fronti e tra le priorità indicate da Gasperini c'è quella di acquistare un centrocampista dinamico e di qualità, in grado di sostituire Paredes, tornato in Argentina al Boca Juniors. Il direttore sportivo Massara sta seguendo in particolare due profili: Rios del Palmeiras e Neil El Aynaoui del Lens. La Roma ha già fatto un’offerta molto importante per Rios, arrivando a circa 30 milioni di euro bonus inclusi, ma il club brasiliano punta a ottenere di più, magari innescando un’asta con il Benfica, anch’esso interessato al giocatore.

Parallelamente - riporta l'AdnKronos - El Aynaoui rappresenta un'alternativa concreta e meno complicata: il centrocampista marocchino del Lens potrebbe arrivare nella Capitale per una cifra simile. Tuttavia, una parte della tifoseria romanista ha espresso una preferenza netta per Rios, arrivando a contestare apertamente El Aynaoui sui social, con messaggi offensivi che invitano il giocatore a rifiutare la Roma. Nonostante ciò, la società continua a valutare entrambe le opzioni per soddisfare le richieste del nuovo allenatore.