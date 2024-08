DODO, 23° terzino brasiliano per gare giocate in A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con il probabile arrivo di Emerson Royal al Milan, si accresce il numero di calciatori brasiliani in Serie A. La nazione sudamericana è quella, tolta ovviamente l'Italia, che ha dato il maggior numero di giocatori al nostro campionato. L'obiettivo di mercato dei rossoneri di ruolo fa il terzino destro, ecco allora che il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica degli esterni di difesa verdeoro con più presenze nella storia della Serie A. Il terzino destro della Fiorentina Dodo è 23° in questa speciale graduatoria con 42 partite disputate dal suo arrivo in viola nell'estate del 2022.

In classifica anche un ex viola come Dalbert, quindicesimo, con 83 incontri. Primo posto per Cafù con 282 partite giocate tra Milan e Roma. Dietro di lui sul podio troviamo Maicon(234 gare) e Alex Sandro(230).