Confronto con lo scorso campionato: la Fiorentina ha 5 punti in più rispetto a un anno fa

La Fiorentina ha cinque punti in più rispetto a quanti ne aveva un anno fa allo stesso punto del campionato. Tuttomercatoweb.com ha stilato infatti il confronto tra le classifiche attuali dei club di Serie A e quelle della scorsa stagione alla 30esima giornata, e si evince come Palladino abbia in questo momento cinque in più di quanti ne aveva Italiano la scorsa annata. Mentre l'Inter capolista che ieri ha battuto 2-1 l'Udinese e conserva tre punti sul Napoli secondo in classifica ha oggi dodici punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Saldo completamente diverso per il Napoli di Antonio Conte tornato al successo al Maradona contro il Milan: +19 rispetto a un anno fa. Ecco i dati:

Inter 67 punti nelle prime 30 giornate (-12 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 30 giornate)

Napoli 64 (+19)

Atalanta 58 (+8)

Bologna 56 (-1)

Juventus 55 (-4)

Roma 52 (=)

Fiorentina 51 (+5)

*Lazio 51 (+8)

Milan 47 (-18)

Udinese 40 (+12)

*Torino 38 (-3)

Genoa 35 (=)

Como 30 (in Serie B)

*Hellas Verona 29 (+3)

Cagliari 29 (+2)

Lecce 25 (-4)

*Parma 25 (in Serie B)

Empoli 23 (-2)

Venezia 20 (in Serie B)

Monza 15 (-27)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 29 giornate della Serie A 2023/24