Bologna-Fiorentina: numeri e curiosità della sfida di domenica prossima

vedi letture

Bologna-Fiorentina è uno dei match di cartello della ventunesima giornata di Serie A. Gara in programma domenica al Dall'Ara, che Opta, il noto sito specializzato sulle statistiche sportive, presenta con questi numeri:



Il Bologna è l'avversario contro cui la Fiorentina ha registrato più vittorie nella sua storia in Serie A: 58 successi viola in 147 sfide nel torneo, completano 47 pareggi e 42 vittorie degli emiliani. Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sette gare di Serie A contro la Fiorentina (1N, 2P), dopo che non aveva trovato il successo in nessuna delle 16 precedenti (6N, 10P). Fiorentina e Bologna hanno pareggiato l'ultima sfida di campionato (2-2 lo scorso 26 ottobre), dopo che non avevano registrato alcun pareggio nelle precedenti otto gare in Serie A (quattro vittorie per parte); l'ultima volta in cui queste due squadre hanno terminato in parità entrambe le sfide stagionali nella competizione risale al 2020/21.

Il Bologna ha trovato il successo in ciascuna delle ultime tre gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A; gli emiliani potrebbero vincere quattro incontri interni consecutivi contro i viola soltanto per la seconda volta nella competizione, dopo quella tra il 1963 e il 1965. Il Bologna ha vinto nell'ultimo match di campionato a Verona (recupero della sedicesima giornata), dopo una serie di sette gare di Serie A senza successi: gli emiliani, infatti, non collezionano due vittorie di fila nella competizione da novembre (serie di tre in quel caso, contro Parma, Napoli e Udinese).

Il Bologna ha perso tre delle ultime quattro partite casalinghe di campionato (1N): tante sconfitte quante quelle subite dai rossoblù nelle precedenti 42 gare al Dall'Ara in Serie A (26V, 13N). La Fiorentina è rimasta imbattuta per tre gare di fila (1V, 2N) per la prima volta nella Serie A 2025/26; l'ultima volta in cui i viola ci erano riusciti nello stesso campionato risaliva al marzo-aprile scorso (sei in quel caso). Inoltre, dopo i pareggi contro Lazio e Milan, i toscani potrebbero registrarne tre di fila nel massimo torneo per la prima volta dall'agosto-settembre 2024.

Da una parte, solo il Milan ha segnato più gol del Bologna nei primi 15 minuti del 2° tempo (nove i rossoneri, otto i rossoblù) in questo campionato, dall'altra parte nessuna formazione ha subito più reti della Fiorentina in questo periodo di gioco (sei, al pari dell'Udinese). Riccardo Orsolini ha preso parte a sette reti contro la Fiorentina in Serie A (4G+3A): contro nessuna squadra ha fatto meglio nel torneo (al pari di Cagliari, Lecce e Udinese); più nel dettaglio, il classe '97 ha partecipato a cinque gol nelle sue ultime cinque sfide contro i viola in campionato (3G+2A).

Moise Kean ha realizzato tre gol contro il Bologna in campionato, tra cui la sua prima marcatura in Serie A, il 27 maggio 2017 al Dall'Ara con la maglia della Juventus. Tutte le cinque reti del classe 2000 nel torneo in corso sono arrivate in partite casalinghe; l'ultimo suo gol in trasferta nella competizione risale infatti allo scorso 25 maggio contro l'Udinese.