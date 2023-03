BARÇA, Farà come i viola: trasloco dal Camp Nou

FirenzeViola.it

Il Barcellona giocherà la stagione 2023/2024 lontano dal Camp Nou (che è ormai diventato lo "Spotify Camp Nou"): questo è quanto reso noto da "Efe". Il club blaugrana, infatti, giocherà le partite in un altro stadio a causa dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione previsti nello storico stadio nel progetto "Espai Barça". La prima squadra del Barcellona si sposterà allo "Stadio Olimpico Lluìs Companys di Montijuc". Inoltre, secondo quanto riferito da El Mundo Deportivo, il trasferimento temporaneo avrà un costo di circa 20 milioni di euro. I lavori al Camp Nou andranno a riqualificare sia lo stadio che l'area circostante. La data prevista per la fine dei lavori al Camp Nou è novembre 2024: prima di allora, il Barcellona non potrà tornare nel suo stadio e giocherà nell'impianto olimpico. Lo "Stadio Olimpico Lluìs Companys di Montijuc" è il secondo impianto sportivo di Barcellona, proprio dopo il Camp Nou. Lo stadio può ospitare fino a più di 60 mila persone per assistere alle partite.