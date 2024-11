APOEL-FIORENTINA, I numeri sulla gara di giovedì

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A due giorni da APOEL Nicosia-Fiorentina, gara in programma giovedì, ore 21, e valevole per la terza giornata del girone di Conference League, il portale di statistiche Opta fornisce alcuni dati sul match di Nicosia:

Questo sarà il primo incontro europeo in assoluto tra APOEL e Fiorentina: l'APOEL non ha mai vinto nelle quattro precedenti partite contro squadre italiane (2N, 2P), con l'ultima sfida del genere che risale al 1977, mentre la Fiorentina affronterà per la prima volta una squadra cipriota. L'APOEL non ha mai vinto nelle ultime quattro partite nelle principali competizioni europee (1N, 3P), dopo averne vinte tre di fila in precedenza - la squadra cipriota ha segnato solo un gol in questa serie di quattro gare. La Fiorentina ha perso solo due delle ultime 17 partite nelle principali competizioni europee (9V, 6N), sconfitte arrivate nelle finali di UEFA Conference League 2022/23 e 2023/24 – la squadra italiana è imbattuta nelle ultime 13 trasferte europee (9V, 4N). Tutti e sei i gol segnati dalla Fiorentina in questa UEFA Conference League sono arrivati nel corso della ripresa: oltre ad aver il miglior attacco nei secondi tempi della competizione in corso (al pari del Chelsea), è anche quella che ha realizzato più reti nell’ultima mezz’ora (quattro tra il 61’ e il fischio finale). Fiorentina (53) e APOEL (37) sono le due squadre con più tiri tentati in questa stagione nella UEFA Conference League, con l'APOEL che è anche la squadra con meno tiri subiti nella competizione in questa stagione (otto). La Fiorentina è reduce da sette vittorie di fila tra Serie A e Conference League, con un punteggio aggregato di 21-4; dall'inizio di questo secolo solo due volte la Viola è arrivata ad almeno otto successi di fila in tutte le competizioni: nei periodi novembre 2002-gennaio 2003 e febbraio 2023-aprile 2023 (serie di nove in questo ultimo caso).

La Fiorentina conta già cinque marcatori differenti in questa prima fase di UEFA Conference League - Adli, Kean, Martínez Quarta, Gosens e Ikoné (due gol) - e solo il Chelsea (sei) ne annovera di più finora. Sergio Tejera è l’unico giocatore dell’Apoel che conta almeno cinque occasioni create (sei per lui) e cinque tiri in questo torneo; cinque delle sei occasioni create sono arrivate da palla inattiva: un primato nella UEFA Conference League 2024/25. Soltanto Guido Burgstaller (nove) del Rapid Vienna ha mandato al tiro più volte un compagno rispetto a Cristiano Biraghi (otto, al pari di Tomás Ladra) in questa UEFA Conference League; il capitano viola rimane il primatista in solitaria nella classifica degli assist forniti nella storia di questa competizione (nove in totale, uno dei quali in questa stagione). Riccardo Sottil della Fiorentina è il giocatore con il maggior numero di dribbling riusciti nella UEFA Conference League in questa stagione (nove), completandone ben il 90% (9/10).