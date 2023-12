ACF, Auguri social a Kouamé: compie 26 anni

Candeline spente in casa Fiorentina! Oggi infatti Christian Kouamé compie 26 anni. L'attaccante ivoriano, nato il 6 dicembre 1997 ad Abidjan ma cresciuto calcisticamente in Italia, festeggia il compleanno nella giornata di Fiorentina-Parma, match in cui potrebbe essere protagonista dal primo minuto. Acquistato dal Genoa per 11 milioni nel gennaio 2020, Kouamé è alla terza stagione in viola (in mezzo anche un prestito all'Anderlecht). A Firenze per lui 102 presenze e 9 gol, dati che, l'ivoriano ci spera, possono essere ritoccati già stasera. Ecco gli auguri social del club di Commisso al proprio calciatore