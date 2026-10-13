FirenzeViola Il caso Pedro Goncalves: tre settimane al Viola Park per giocare 9' a Genova

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Chissà cosa avrà pensato Pedro Goncalves quando a Genova ha visto prima Vanoli scegliere Oulai e Gnonto nei ruoli che lo avrebbero potuto vedere protagonista dall'inizio, poi via via sfilare tutti i compagni per entrare in campo prima di essere chiamato a qualche minuto dal 90esimo. Alla fine contro il Genoa il portoghese ha messo insieme 9 minuti totali senza però riuscire mai ad incidere. Eppure c'erano tutti gli ingredienti per vedere finalmente l'ex Sporting Lisbona al 100% dopo tre settimane di allenamenti duri al Viola Park durante la sosta. Allenamenti che dovevano portarlo ad essere in campo contro il Genoa e che invece gli hanno concesso di giocare meno di 10 minuti.

Le parole di Vanoli e il motivo della panchina

Nel post-partita Vanoli ha cercato di non rispondere sulla scelta di lasciare in panchina quasi tutta la partita Pedro Goncalves, poi però gli è scappato un "può fare di più" che spiega come l'allenatore ancora non veda il portoghese affidabile come Gnonto. Da qui la scelta dell'italiano sulla fascia anche al posto di Njie che tornato dalla Nazionale evidentemente non dava le giuste sensazioni all'allenatore. Il percorso di Goncalves in ogni caso dovrebbe portarlo a giocare più al centro che da esterno - e lo ha spiegato anche Vidigal, ex dirigente dello Sporting Lisbona, a Radio Firenzeviola - l'infortunio di Atta era un ulteriore assist alla sua presenza in campo. Vanoli però gli ha preferito Oulai in quel ruolo, nella speranza che l'ivoriano desse più copertura. Un esperimento fallito alla grande.

Ora l'obiettivo è giocare contro il Como

Molto dipenderà dalle condizioni di Atta e da come vorrà giocare Vanoli contro il Como domenica prossima, ma Goncalves spera di poter avere più spazio al Franchi. Il classe '98 scalpita e si sente in forma, anche se contro i lariani sarà una partita dura e probabilmente difensiva. L'esperimento Oulai nel ruolo di centrocampista di raccordo in ogni caso è andato male e per l'exTrabzonspor ci sarà tempo, quindi si giocheranno una maglia in quella posizione Goncalves, Atta se starà meglio e Brescianini. Vanoli userà questi giorni per prendere la scelta migliore, sperando stavolta di non sbagliare.