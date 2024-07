VIDEO-FOTO FV, ECCO KEAN ALLE VISITE MEDICHE: "SONO CONTENTO"

Fonte: A cura di Pietro Bettarini. Dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Il primo giorno di ritiro vedrà come protagonista il primo acquisto di questa sessione estiva Moise Kean. L'attaccante ex Juventus ieri sera è arrivato per la prima volta al Viola Park e ha già salutato il suo nuovo allenatore Raffaele Palladino.

Kean è arrivato intorno alle 09:40 con la maglia d'allenamento della Fiorentina per sostenere le visite mediche di rito ed ha detto di essere contento per la sua nuova avventura. Firmerà un contratto quinquennale che lo legherà alla società viola. La Fiorentina verserà nelle casse della Juventus 13 milioni più bonus.

Kean comincia la sua carriera alla Juventus dove nella stagione 2016/2017 all'ultima giornata di campionato contro il Verona segna il suo primo gol in Serie A entrando nella storia come il primo nato nel nuovo millennio a segnare nel massimo campionato italiano. L'anno successivo, lo stesso Verona decide di puntare su di lui. Quell'anno Kean realizza 4 gol in 19 partite, 2 dei quali messi a segno al Franchi in Fiorentina 1-4 Verona del 28 gennaio 2018.

Dopo una parentesi non brillante in Inghilterra con l'Everton, nella stagione 2020-2021 il Paris Saint Germain lo prende in prestito. Dal punto di vista realizzativo, sarà la sua stagione migliore con 13 gol in campionato e 3 in Champions League. A fine stagione sarà il secondo marcatore della squadra, dietro solo a Kylian Mbappe.

L'anno dopo la Juve spende 7 milioni per riprenderlo: in due stagioni Kean realizzerà 11 gol in campionato. Nella scorsa stagione, a causa della titolarità dell'ex viola Dusan Vlahovic, finisce per essere una riserva e conclude la stagione senza aver realizzato nemmeno un gol. Adesso la Fiorentina ha deciso di puntare sull'attaccante che, a 17 anni, sembrava essere un predestinato.