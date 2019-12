VERSO IL CITTADELLA: IN POLE ORA CI SONO BENASSI E RANIERI

Nella testa di Vincenzo Montella c’è solo un obiettivo: vincere conto il Cittadella per regalare a Rocco Commisso il suo primo successo al Franchi sotto i suoi occhi e strappare di conseguenza il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, avversario contro cui i viola hanno da farsi ancora perdonare qualcosa dopo la doppia semifinale persa nello scorso aprile. Nella rifinitura andata in scena questa mattina (sotto gli occhi del patron) l’Aeroplanino ha scelto tuttavia di fare qualche cambio rispetto all’undici testato ieri nella seduta di lavoro allo stadio e in particolare - secondo quanto appreso in questi minuti da Firenzeviola.it - starebbe seriamente pensando di dare un turno di stop a due dei titolari che in questa fase centrale del campionato sono stati maggiormente spremuti: Badelj a centrocampo e Caceres in difesa.

L’impegno contro la squadra di Venturato è di quelli tosti (il “Citta” è secondo in classifica in B e in serie positiva da sei turni) eppure nella sua testa Montella ha già iniziato a pensare all’impegno di domenica con il Torino, dove i viola puntano a sorpassare i granata e a riprendersi almeno per ora la parte sinistra della classifica dopo l’anonimo tredicesimo posto in cui la squadra è piombata dopo il ko con il Lecce. Ragion per cui tanto il regista croato quanto il centrale ex Juve sembrano destinati a partire dalla panchina, con Pulgar che dovrebbe essere schierato al centro della linea mediana assieme a Castrovilli e il rientrante Benassi. Idee piuttosto definite anche in difesa, dove oltre al ritorno alla linea a quattro Montella sembra intenzionato a rispolverare Venuti sulla destra e dare una chance al centro al baby Ranieri, fresco di rinnovo e pronto a muoversi in coppia con Milenkovic.

La nuova probabile formazione della Fiorentina per l’impegno di stasera con il Cittadella sembra dunque essere questa:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Benassi, Pulgar, Castrovilli; Ghezzal, Vlahovic, Sottil. All. Montella.