FirenzeViola Verona-Fiorentina, totoformazione: Torna Kean. Dal primo Zaniolo e Comuzzo. Dubbio Fagioli

È il giorno di Verona-Fiorentina. Questo pomeriggio alle ore 15:00, presso lo stadio Marcantonio Bentegodi, viola e gialloblu si sfideranno con la stesso bisogno di vincere ma con obiettivi diversi. Se i veneti infatti hanno di bisogno di una vittoria per uscire da un periodo negativo e provare ad allontanarsi dalla zona calda della classifica, dall'altra parte i gigliati hanno bisogno di tornare a fare tre punti per sfruttare i passi falsi di ieri di Lazio, Bologna e Milan. La formazione di Palladino, senza gli assenti Gudmundsson, Colpani, Adli e Gosens, dovrà cercare di riprendere la propria corsa, bruscamente interrotta domenica scorsa contro il Como al Franchi, verso le posizioni più nobili della graduatoria.

Per farlo Palladino potrebbe affidarsi al 4-4-2/4-4-1-1 utilizzato nel vincente recupero del Franchi contro l'Inter, oppure al 4-2-3-1 (la maggior parte dei quotidiani è orientata verso questa seconda opzione). Nella linea difensiva davanti a De Gea tornerà Comuzzo anche se non è chiaro se al centro del reparto insieme a Ranieri oppure spostato sulla destra al posto di Dodo. Sull'out mancino, vista la squalifica di Gosens, agirà invece Parisi. Nel caso in cui il tecnico campano scelga di schierare Comuzzo come terzino, al fianco di Ranieri ci sarà Pongracic. Ballottaggio a tre per due posti in mezzo al campo. A lottarsi le due maglie da titolare saranno Mandragora, Fagioli e Cataldi, con i primi due favoriti. Folorunsho partirà dalla fascia sinistra, mentre a destra Dodo potrebbe agire come di consueto nel ruolo di terzino, oppure più alto con Comuzzo a coprirgli le spalle (solo La Nazione e Il Corriere Fiorentino propongono questa alternativa). Davanti tornerà Moise Kean. Sicuro di un posto anche Zaniolo, mentre per Beltran dipende dal modulo. In caso di 4-2-3-1 l'argentino affiancherà Folorunsho e Zaniolo alle spalle del centravanti azzurro, in caso di 4-4-2 invece sarà l'ex Atalanta a formare il tandem offensivo con Kean.

Questa la probabile formazione della Fiorentina contro il Verona secondo i quotidiani:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Mandragora, Cataldi; Zaniolo, Beltran, Folorunsho; Kean.

Il Corriere Fiorentino (4-2-3-1): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Cataldi, Fagioli; Dodo, Zaniolo, Folorunsho; Kean.

TuttoSport (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli; Folorunsho, Zaniolo, Beltran; Kean.

La Nazione (4-4-2): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Dodo, Mandragora, Fagioli, Folorunsho; Zaniolo, Kean.

Corriere dello Sport-Stadio (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fagioli, Mandragora; Zaniolo, Beltran, Folorunsho; Kean.

La Repubblica (Firenze) (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Cataldi, Mandragora; Zaniolo, Beltran, Folorunsho; Kean.

Firenzeviola.it (4-4-2): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Dodo, Mandragora, Fagioli, Folorunsho; Zaniolo, Kean.