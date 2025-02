Live Verona-Fiorentina 1-0, finisce qua al Bentegodi: l'Hellas batte i viola di misura

16:58 - Triplice fischio al Bentegodi: vince l'Hellas Verona con la rete di Bernede in pieno recupero, la Fiorentina si lecca le ferite e torna a Firenze senza punti.

97' - Ultimi tentativi disperati della Fiorentina, senza idee.

94' - Passa avanti il Verona! Al quarto minuti di recupero Bernede trova la palla in area, sterza mettendo a sedere la difesa e insacca. Verona avanti.

93' - Manovra la Fiorentina con Fagioli che riceve diversi palloni e poi va al cross, ma scodella nel mezzo in modo spreciso. Montipò blocca.

92' - Serie di falli laterali all'altezza delle panchina.

90' - Segnalati sette minuti di recupero.

88' - Calcio di punizione per il Verona nella metà campo della Fiorentina. Dodo prova a venire via palla al piede, ma Suslov lo riprende e subisce fallo.

86' - Tagliato cross dalla destra del Verona, con l'area viola piena di uomini. Ci pensa Dodo a sventare il pericolo.

83' - Ultimo cambio per Palladino, che si gioca la carta Caprini. Lascia il campo Zaniolo.

82' - Si addormenta Zaniolo a metà campo e il Verona riparte in modo fulmineo. Il cross giunge dalla destra ancora per Mosquera, stavolta è Comuzzo a metterci una pezza in scivolata.

79' - Verona pericolo con Tchathoua che pennella dalla sinistra per Mosquera: l'attaccante non arriva sulla palla per poco, sfera che scorre al lato di De Gea con un brivido.

76' - Gioco che riprende.

74' - Altra interruzione al Bentegodi. Faraoni si ferma per crampi, con il recupero che si preannuncia corposo.

71' - Altro cambio per Palladino: non ce la fa più Folorunsho, che si accomoda in panchina in favore di Ndour. Fuori anche Ranieri, al suo posto Pablo Marì.

69' - Appena entrato, proprio Richardson si prende l'ammonizione. Il marocchino entra da dietro su un avversario a centrocampo, ma sembra prendere il pallone. Per l'arbitro però è fallo e giallo.

67' - Esce Kean tra gli applausi, mentre Palladino toglie anche Mandragora: entrano Fagioli e Richardson.

65' - Gioco nuovamente fermo per Kean. L'attaccante si lascia andare a terra a seguito del colpo alla testa di pocanzi, entra la barella.

63' - Si salva la Fiorentina! Duda dalla sinistra va via alla difesa viola e mette dietro per Sarr: il centravanti calcia a botta sicura, Ranieri si immola e respinge con la coscia.

61' - Prima perde la palla, poi va via in contropiede: fa tutto Zaniolo nel capovolgimento di fronte, prima di sbagliare l'appoggio decisivo per un compagno a rimorchio che non arriva, il Verona riparte.

59' - Riprende il gioco con la punizione dal limite. Stavolta batte Mandragora, vistosamente sopra la barriera. Palla alta.

57' - Gioco fermo per qualche istante prima della punizione. Kean ha ricevuto un colpo sul viso e perde sangue, i medici della Fiorentina procedono a ricucire la ferita.

56' - Dal limite dell'area è Zaniolo a ricevere palla e sterzare come di consueto sul mancino. L'ex Atalanta viene sbamgettato e la Fiorentina raccoglie un interessante calcio di punizione.

54' - Sempre Folorunsho resta a terra dopo uno scontro di gioco sulla fascia, ma non sembra niente di grave.

50' - Primo giallo della gara per la Fiorentina, lo prende Folorunsho molto ingenuamente. L'ex della gara insegue un avversario accanto alle panchine e lo stende da dietro, beccandosi l'ammonizione.

49' - È ancora il Verona ad affacciarsi in attacco. Faraoni riceve una sventagliata di campo e di prima mette bene in mezzo con l'interno, Comuzzo mette fuori.

47' - Parte forte l'Hellas con una ripartenza veloce, arrivando in area con un cross di Niasse, ma i gialloblù non fruttano pericoli.

46' - Rinizia la sfida del Bentegodi. Batte il Verona da centrocampo.

16:04 - Squadre al rientro in campo, nessun cambio.

15:47 - Finisce qui un primo tempo a dir poco soporifero. Verona e Fiorentina vanno al riposo sullo 0-0.

45' - Segnalato un minuto di recupero.

42' - Una meravigliosa girata in area di Folorunsho aveva servito splendidamente Zaniolo, che a tu per tu con Montipò non insacca. Ma era tutto fermo per fuorigioco dell'ex Atalanta.

40' - Bravo ancora una volta Folorunsho ad andare via un'altra volta a Duda. Il gialloblù lo stende e riceve l'ammonizione.

38' - Punizione della quale si incarica Cataldi, ma la battuta è troppo bassa e si infrange sulla barriera.

37' - Molto astuto Folorunsho ad anticipare Duda dal limite dell'area: il mediano voleva rilanciare, l'ex di turno arriva prima sulla palla e conquista una golosa punizione dai 16 metri.

35' - Bel velo di Zaniolo al limite dell'area, con pallone che arriva a Kean. L'attaccante protegge la sfera e prova a girarsi in area, la retroguardia veronese non glielo permette.

33' - Servito in profondità Tchatchoua, Dodo lo segue e fa buona guardia usando il corpo. Il brasiliano vince il duello e guadagna un fallo, riparte la Fiorentina.

32' - Angolo per la Fiorentina calciato da Cataldi dalla sinistra. Cross in area che non trova nessuno, il Verona libera.

30' - Beltran riceve un colpo a centrocampo e conquista una punizione. Riparte la Fiorentina, nonostante la fase di stallo nel fraseggio.

28' - Calibrato male il rilancio di De Gea dalle retrovie, Folorunsho non arriva e il Verona riparte con la rimessa laterale.

23' - Proprio dall'angolo è brava la squadra di Palladino a ripartire con Parisi, velocissimo nello sfuggire sulla sinistra. L'ex Empoli si fa tutto il campo e poi crossa, ma il la palla è preda della difesa scaligera.

22' - Primo squillo offensivo del Verona, è Sarr il protagonista. L'attaccante guida la palla fino alla trequarti, poi prova il destro dal limite: De Gea si allunga e mette in angolo.

19' - Ancora Folorunsho dalla sinistra punta l'uomo, sterza e come a inizio gara scodella bene in mezzo. Stavolta è Zaniolo ad arrivare di testa, ma la girata è davvero debole: Montipò blocca senza problemi.

18' - Prova a costruire la Fiorentina ma è Comuzzo a sbagliare un appoggio semplice sulla destra, palla in fallo laterale.

16' - Fase di studio delle due squadre. Non si registrano sussulti.

11' - Costretto al rilancio lungo De Gea su pressing alto del Verona.

8' - Molto lento e prevedibile il movimento di Zaniolo sulla fascia destra. L'ex Roma sposta la palla dentro al campo ma commette fallo dopo aver perso il controllo.

7' - Brutto colpo di tacco di Sarr, col Verona che provava ad affacciarsi sull'area avversaria. L'attaccante sbaglia il tocco e regala la rimessa laterale ai viola.

5' - Fa buona guardia Parisi su Niasse che lo sfidava sulla sinistra. Pallone recuperato e i viola ripartono.

3' - Gara che inizia col fraseggio della Fiorentina e subito una palla gol: Folorunsho dalla sinistra arriva sul fondo e crossa morbido. Kean incoccia la sfera di testa ma è debole, Montipò smanaccia.

1' - Partiti! Calcio d'inizio battuto dalla Fiorentina.

15:00 - Tutto pronto, Fiorentina in maglia bianca e già scesa in campo. Verona in maglia gialloblù.

14:50 - Queste le formazioni ufficiali del match, con Palladino che schiera Zaniolo, Beltran e Folorunsho alle spalle del ritrovato Kean.

Verona (3-4-1-2): Montipò; Coppola, Dawidowicz, Valentini; Tchatchoua, Duda, Niasse, Faraoni; Suslov; Sarr, Livramento. A disposizione: Perilli, Magro, Oyegoke, Daniliuc, Lambourde, Lazovic, Okou, Slotsager, Kastanos, Bernede, Mosquera, Ajayi, Cisse, Ghilardi. Allenatore: Paolo Zanetti.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Mandragora, Cataldi; Zaniolo, Beltran, Folorunsho; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Mari, Moreno, Richardson, Ndour, Fagioli, Caprini, Harder. Allenatore: Raffaele Palladino.

Un quarto d'ora al fischio d'inizio di Verona-Fiorentina, match in programma alle ore 15 al Bentegodi con scaligeri e viola che si daranno battaglia per tre punti con obiettivi diversi. La gara sarà trasmessa su Dazn ma come al solito FirenzeViola.it fornirà la diretta testuale con tutti gli aggiornamenti, mentre su Radio FirenzeViola il racconto del match direttamente dall'impianto veronese con la voce di Andrea Giannattasio.