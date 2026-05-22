Totoformazione, ballottaggio Solomon-Gudmundsson. Occhio a Fabbian
Pochi dubbi di formazione per Vanoli a poche ore da Fiorentina-Atalanta. Complici le assenze di Moise Kean e Fabiano Parisi, in attacco l'unico dubbio è il ballottaggio tra Solomon e Gudmundsson anche per i quotidiani con qualcuno che sceglie l'israeliano e altri invece che puntano sull'islandese.
Qualche scelta più in bilico a centrocampo, dove addirittura secondo La Gazzetta dello Sport potrebbero esserci grosse sorprese: secondo la rosea infatti Fagioli potrebbe andare in panchina con al suo posto Mandragora e come mezzali Brescianini e Fabbian. Per tutti gli altri, avanti con il trio Fagioli-Mandragora e Ndour anche se Brescianini spera in una maglia da titolare.
Molti meno ballottaggi in difesa, dove al posto dello squalificato Ranieri ci sarà Comuzzo con Pongracic al suo fianco e Dodo e Gosens sulle fasce. La probabile formazione secondo i quotidiani sportivi.
GAZZETTA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Mandragora, Brescianini, Fabbian; Harrison, Piccoli, Solomon.
NAZIONE (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon; Piccoli.
COR. SPORT (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon; Piccoli.
TUTTOSPORT (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.
REP. FI. (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon; Piccoli.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati