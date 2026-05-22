FirenzeViola Totoformazione, ballottaggio Solomon-Gudmundsson. Occhio a Fabbian

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Pochi dubbi di formazione per Vanoli a poche ore da Fiorentina-Atalanta. Complici le assenze di Moise Kean e Fabiano Parisi, in attacco l'unico dubbio è il ballottaggio tra Solomon e Gudmundsson anche per i quotidiani con qualcuno che sceglie l'israeliano e altri invece che puntano sull'islandese.

Qualche scelta più in bilico a centrocampo, dove addirittura secondo La Gazzetta dello Sport potrebbero esserci grosse sorprese: secondo la rosea infatti Fagioli potrebbe andare in panchina con al suo posto Mandragora e come mezzali Brescianini e Fabbian. Per tutti gli altri, avanti con il trio Fagioli-Mandragora e Ndour anche se Brescianini spera in una maglia da titolare.

Molti meno ballottaggi in difesa, dove al posto dello squalificato Ranieri ci sarà Comuzzo con Pongracic al suo fianco e Dodo e Gosens sulle fasce. La probabile formazione secondo i quotidiani sportivi.

GAZZETTA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Mandragora, Brescianini, Fabbian; Harrison, Piccoli, Solomon.

NAZIONE (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon; Piccoli.

COR. SPORT (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon; Piccoli.

TUTTOSPORT (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.

REP. FI. (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon; Piccoli.

