FirenzeViola Venezia-Fiorentina, totoformazione: Unico dubbio in mediana. Più Richardson di Adli

Reduce dall'eliminazione giovedì sera al Franchi in Conference League contro il Real Betis, la Fiorentina oggi torna a giocare in Serie A. Per raggiungere l'obiettivo fissato dalla società ad inizio stagione, la qualificazione ad una coppa europea, i viola sono costretti a fare 9 punti in queste ultime tre gare di campionato. Il primo ostacolo da superare è il Venezia di Di Francesco, squadra in lotta per la salvezza che ha bisogno di vincere per continuare a sperare di rimanere in Serie A. Il match tra i lagunari e i gigliati, diretto da Matteo Marchetti di Ostia Lido, andrà in scena allo stadio Pier Luigi Penzo alle ore 18:30.

Per conquistare i primi tre punti di questi nove che i viola devono provare ad ottenere Palladino dovrebbe affidarsi ai migliori giocatori a sua disposizione. A partire ovviamente dalla porta dove ci sarà De Gea. Davanti a lui il terzetto di centrali sarà formato da Pongracic, Pablo Marì, di rientro dopo l'esclusione contro il Real Betis perché fuori dalla lista uefa, e Ranieri. Dodo e Gosens agiranno sulle corsie esterne, mentre qualche in dubbio in più rimane su chi giocherà in mediana accanto a Mandragora e Fagioli. Richardson sembra nettamente in vantaggio su Adli. Solo La Repubblica (Firenze) propone infatti il francese nell'undici titolare. Scelte quasi obbligate invece in avanti. Senza Kean, infortunatosi nei minuti finali del match contro gli andalusi, e Zaniolo, squalificato per due giornate per il cartellino rosso nel finale di Roma-Fiorentina, l'attacco gigliato sarà sorretto dalla coppia Gudmundsson-Beltran.

La probabile formazione della Fiorentina per la gara col Venezia, secondo le principali testate sportive nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Beltran

Corriere dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Beltran

Tuttosport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Richardson, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Beltran

La Nazione (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Richardson, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Beltran

La Repubblica (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Beltran

Corriere Fiorentino (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Richardson, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Beltran

FirenzeViola.it (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Richardson, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Beltran