UNA FRECCIA IN PIÙ NELL'ARCO

Starà a Beppe Iachini individuare la giusta formula, di sicuro adesso in attacco c'è un'alternativa in più. In attesa di definire la partenza di Pedro i viola sono curiosi di conoscere il nuovo attaccante, quel Patrick Cutrone visto esplodere nel Milan e poi lentamente finito nell'ombra in Premier League. E' dalla sua fame di gol che la Fiorentina vuol ripartire, inserendolo in un reparto dove in quanto a voglia d'arrivare lo stesso Vlahovic non ha niente da invidiare a nessuno.

Difficile figurare una coesistenza tra le due giovani punte della Fiorentina, più semplice immaginare che sin dall'inizio il tecnico viola punti all'alternanza. Partendo nuovamente con Vlahovic sin dalla gara di domani contro la Spal, per poi portare Cutrone alla condizione ottimale per guadagnarsi una maglia da titolare. Anche perchè, fermo restando il modulo fin qui usato ovvero il 352, l'eventuale presenza di entrambi significherebbe riportare Chiesa a percorrere la corsia esterna.

Più interessante semmai domandarsi come si potrà modificare la squadra se veramente in un prossimo futuro Iachini virasse sul 433. Mentre sul mercato gli esterni a lungo inseguiti come Politano cominciano a finire nel mirino un po' di tutti, in casa viola l'alternativa tattica è tenuta in seria considerazione, si tratta semmai di capire come e quando Iachini potrà effettuare esperimenti. Tutto dipenderà dai risultati e dalle prime risposte da Cutrone, l'altra giovane punta arrivata a Firenze e che insieme a Vlahovic ha adesso il compito di rendere l'attacco viola un po' meno sterile.