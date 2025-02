FirenzeViola Un cruccio chiamato palle alte. E stavolta De Gea non è esente da colpe

Non solo il problema legato alle "piccole" (di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi - LEGGI QUI). Quello che Raffaele Palladino dovrà provare a risolvere già a partire dalla sfida di domenica contro il Como è anche la rogna legata ai tanti (forse troppi, a questo punto) gol incassati ultimamente dalla Fiorentina sugli sviluppi dei calci da fermo - angoli o punizione che siano - e più in generale sulle palle alte. Se infatti, durante il ciclo nero tra dicembre e gennaio, i viola avevano iniziato a subire rete un po' in tutti i modi, adesso nel periodo di maggiore rinascita della squadra il limite più grande della rosa sembra essere rimasto quello legato ai palloni che piovono in area di rigore e che troppo spesso trovano impreparata la difesa. E, in particolare, De Gea.

Un elenco lungo

Già a partire dalla notte al cardiopalma del successo sulla Lazio infatti, la Fiorentina ha subito l'unico gol realizzato dai biancocelesti (quello di Marusic) sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite dell'area, perfezionato prima da un colpo di testa di Hysaj e poi da una successiva elevazione in area piccola del numero 77. Non è però finita qui. Visto che sia contro il Genoa che nella seconda gara contro l'Inter di pochi giorni fa sono arrivati altri centri al passivo più o meno con le stesse modalità: contro il Grifone ci ha pensato di testa di De Winter (direttamente da corner) a riaprire la partita del Franchi mentre a San Siro tanto l'1-0 con autorete di Pongracic (nato da un angolo inventato) quanto il 2-1 arrivato con la capocciata di Arnautovic (su cross di Carlos Augusto) hanno fatto riaffiorare un problema ormai noto.

Ahi ahi, David

Di chi la colpa? Parlare solo di responsabilità della difesa sarebbe forse troppo riduttivo (mai come sui calci piazzati, infatti, a difendere deve essere tutta la squadra e non certo solo i marcatori di professione) eppure la sensazione è che qualcosa in più un po' in tutte le circostanze prese in esame avrebbe potuto fare David De Gea, un "gatto" (per dirla alla Corvino, quando parlava di Lobont) straordinario tra i pali ma non del tutto impeccabile nel corso delle ultime gare (per la verità nemmeno a Manchester era mai stato un fulmine di guerra nelle uscite). Nessuna croce addosso allo spagnolo, sia chiaro: sarebbe deleterio puntare il dito verso l'unico vero giocatore in seno alla rosa che può fregiarsi dell'appellativo di "fuoriclasse" eppure è ovvio che nessuno, nemmeno un campione conclamato, possa essere immune da critiche. Pur piccole, come in questo caso, che siano.