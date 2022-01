UN'ALTRA STORIA

L'incognita Covid sembra colpire un po' tutti, esattamente come in ogni ambito anche la serie A si ritrova a fare i conti con una lista di positività cresciuta giorno dopo giorno. In casa viola non sono mancate le defezioni, ma intanto Italiano ha già accolto nel suo gruppo il volto nuovo Ikonè, elemento offensivo da gestire fin da subito. Se nel corso delle prossime settimane la società si muoverà con attenzione sul mercato per la squadra sono in arrivo quattro impegni di campionato, inframezzati dalla trasferta di Coppa Italia a Napoli, da non fallire.

Già, perchè se un aspetto nuovo c'è è quello di un girone di ritorno inedito, per la prima volta diverso dallo specchio dell'andata a campi invertiti. Complice la novità del calendario per gli uomini di Italiano il primo mese dell'anno potrebbe esser quello giusto per tenere il passo, allungare in termini di continuità e osservare come si comporteranno le concorrenti.

Tra Udinese e Genoa in casa, oltre alle trasferte di Torino e Cagliari e al match di Coppa del Maradona di Napoli, la Fiorentina si gioca già molto in termini di classifica pur arrivando al giro di boa forte di convinzioni e certezze raccolte lungo il cammino. Gioco e un'identità chiara, oltre a una manovra offensiva rinfrescata dalle nuove giocate di Ikonè, le prime armi per sperare di scrivere una storia ancora migliore di quella raccontata dal girone d'andata.