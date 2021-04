TOTOFORMAZIONE, C'È EYSSERIC, TORNA AMRABAT. BIRAGHI DAL 1'

I quotidiani sportivi in edicola stamani concordano in pieno su quelle che potrebbero essere le scelte formazione di Beppe Iachini, stasera, contro l'Atalanta. Ancora spazio al 3-5-2: Dragowski tra i pali, davanti a lui Milenkovic, Pezzella e Quarta. A centrocampo, Amrabat in cabina di regia mentre Bonaventura e Castrovilli mezzali; sulle fasce Caceres e Biraghi. In attacco, infine, Vlahovic unica punta coperto da Eysseric.

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani odierni.

GAZZETTA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Eysseric.

