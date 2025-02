Toto-formazione: solo quattordici giocatori e tante incertezze, ipotesi difesa a tre per Palladino

vedi letture

Quattordici. Questo il numero di calciatori su cui potrà contare Raffaele Palladino in vista della mini-partita di stasera. Fiorentina-Inter riparte dal minuto numero diciassette e da regole che impediscono a viola e nerazzurri di schierare gli acquisti del mercato di gennaio. E per questo, più per Palladino che per Simone Inzaghi, sarà piena emergenza. Il risicatissimo numero di giocatori a disposizione di Palladino in teoria dovrebbe "aiutare" i giornali e i siti specializzati per il toto-formazione e invece, sfogliandoli, troviamo tante versioni discordanti di come potrebbe scendere in campo la Fiorentina.

C'è chi infatti, come la Gazzetta dello Sport, e il Corriere dello Sport, punta su uno schematico 4-4-2, differendo però negli uomini (la Gazzetta mette in campo una Viola abbottonatissima, con Comuzzo terzino destro e due terzini, come Dodo e Parisi, come esterni alti, il Corriere punta invece su Beltran come esterno sinistro); chi invece, come Tuttosport, insiste sul consueto 4-2-3-1, con Gudmundsson a destra e Gosens alzato sulla linea della trequarti, con Parisi alle sue spalle; chi poi ipotizza una difesa a tre, come Repubblica (edizione Firenze), FirenzeViola.it e Tuttomercatoweb.com: Repubblica e Tmw mettono in campo la Fiorentina con un 3-4-2-1, con Comuzzo braccetto di destra, Dodo e Gosens esterni a tutta fascia e Gosens e Beltran dietro Kean; noi di FirenzeViola abbiamo optato per un 3-5-2, con Beltran in mezzo al campo insieme a Mandragora e Cataldi, e la coppia Gud-Kean in attacco.

Non c'è quasi nessun punto in comune, nemmeno sulle scelte a centrocampo, dove il rebus riguarda le condizioni di Adli e Cataldi, non al meglio per guai fisici: ad esempio, la Gazzetta inserisce Richardson insieme a Mandragora, per il Corriere invece Cataldi giocherà dal primo minuto al posto del marocchino, mentre Tuttomercatoweb schiera Adli tra i titolari, con Mandragora accanto.

Ecco tutte le ipotesi di formazione:

La Gazzetta dello Sport: FIORENTINA (4-4-2) - De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodo, Mandragora, Richardson, Parisi; Gudmundsson, Kean.

Il Corriere dello Sport: FIORENTINA (4-4-2) - De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodo, Mandragora, Cataldi, Beltran; Gudmundsson, Kean.

Tuttosport: FIORENTINA (4-2-3-1) - De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Richardson, Mandragora; Gudmundsson, Beltran, Gosens; Kean.

La Nazione: FIORENTINA (4-2-3-1) - De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora; Dodo, Gudmundsson, Beltran; Kean.

Il Corriere Fiorentino: FIORENTINA (4-4-2) - De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodo, Cataldi, Mandragora, Beltran; Gudmundsson, Kean.

Repubblica (ed. Firenze): FIORENTINA (3-4-2-1) - De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Richardson, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Beltran; Kean.

FirenzeViola.it: FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Cataldi, Mandragora, Beltran, Gosens, Gudmundsson, Kean.

Tuttomercatoweb.com: FIORENTINA (3-4-2-1) - De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Adli, Gosens; Beltran, Gudmundsson; Kean.