TENTAZIONE FLORENZI: LA FIORENTINA C'È MA NON È SOLA

Tra i nomi più gettonati in Italia, in vista del prossimo calciomercato invernale, c'è sicuramente quello di Alessandro Florenzi. Terzino, capitano, nuovo simbolo in carne ed ossa della Roma e della romanità a raccogliere le pesanti eredità di Totti e De Rossi, il polivalente calciatore romanista sta attraversando forse la fase più difficile della sua carriera, il momento in cui gli spazi sembrano chiusi e l'allenatore sembra preferire chiunque altro in quella zolla di campo che fino a poco tempo prima aveva un padrone ben preciso.

Un barlume di serenità poteva arrivare ieri, con la seconda presenza consecutiva da titolare di Florenzi in giallorosso, dopo quella di giovedì contro il Wolfsberger, e l'assist al bacio per il 3-1 finale firmato Mkhitaryan. Peccato però che nel post-partita qualcuno abbia sentito delle parole dello stesso capitano romanista: "Domani alla cena aziendale farò un discorso strappalacrime, piangeranno un po' tutti". Altro che serenità, e via di nuovo trambusto. Il punto molto importante della vicenda è anche nella prossimità degli Europei, ormai distanti solo pochi mesi. Un appuntamento che Florenzi non può permettersi di mancare, dopo averne vissuto da protagonista una buona fase. E se Fonseca non lo vede, nonostante parole dolci ribadite anche ieri, diventa inevitabile pensare di cambiare aria.

Tra le pretendenti, c'è anche la Fiorentina. Anzi, per questioni di retroterra diventa una pista da considerare primaria. Per una serie di motivi ulteriori, dominati dalla vicinanza con il ds Pradè, romano doc e in dirigenza nella Capitale quando Florenzi si impose in giallorosso, e l'allenatore Montella, colui che l'ha lanciato alla prima apparizione in Serie A con il giocatore, pur coi dubbi che aleggiano sul futuro del tecnico. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la Fiorentina non è però da sola nel volerlo: in Italia, dopo che l'Inter pare essersi defilata, ci sta provando forte pure il Cagliari, con l'amico Nainggolan nel ruolo di tramite. Ma non solo il Belpaese, perché anche il Lione ha bussato alla sua porta. Insomma, le corteggiatrici non mancano, e Florenzi in questo momento è molto combattuto nella sua scelta, con il suo agente Lucci - in ottimi rapporti con la dirigenza gigliata, va sottolineato - che sta calibrando bene movimenti e decisioni. Stasera a quanto pare, però, sarà tempo di annunci. Occhi e orecchi puntati alla cena aziendale della Roma, perciò. Perché è lì che stasera si potrebbe decidere una fetta del prossimo mercato viola.