FirenzeViola Svolta a destra, si lavora su Lamptey e Hateboer: il punto

Con la permanenza di Niccolò Fortini, il discorso del vice Dodo non sembra affatto chiuso perché il giovane viola potrebbe essere dirottato sulla fascia sinistra dove in effetti ha giocato quasi tutte le gare con la Juve Stabia lo scorso anno. Per Stefano Pioli infatti il giocatore si può esprimere meglio a sinistra dove ora sarà una questione tra lui e Parisi su chi farà il vice Gosens.

A destra, come dicevamo, resta aperta la questione vice Dodo, dove la Fiorentina ha alcune idee, tra un giovane anglo ghanese e un esperto ex Atalanta, ossia Lamptey e Hateboer. L'esperienza cercata da Pioli porterebbe a scegliere l'olandese che nella rosa viola ha un ex compagno dell'Atalanta che può convincerlo, come Gosens che con lui e De Roon ha passato le vacanze definendoli in una recente intervista "amici veri". L'Italia resta poi un posto dove Hans Hateboer ha giocato 7 anni (vincendo l'Europa League nella sua ultima stagione alla Dea) e dunque conosce bene il calcio italiano e l'Italia in generale. L'unico dubbio forse è la tenuta fisica, non solo per i 31 anni quanto per l'essere rimasto in panchina da aprile in poi al Rennes che nel 2024 lo ha prelevato con un contratto di due anni dall'Atalanta stessa.

Due club su Hateboer In scadenza dalla Francia lo danno in partenza, con due squadre interessate ma non la Fiorentina. Si tratterebbe del Sassuolo, che cerca appunto di rinforzare la fascia destra e del Groningen, il club in cui è cresciuto e dove starebbe pensando di tornare.

La Fiorentina starebbe pensando con maggiore insistenza a Tariq Lamptey, terzino destro inglese di origini ghanesi. Classe 2000 è di scuola Chelsea dove ha fatto la tutta la trafila nelle giovanili fino al 2020 quando lo ha ceduto al Brighton. Di struttura fisica simile a Dodo, piccolo e veloce, nella scorsa stagione ha collezionato 20 presenze, 3 gol e 1 assist tra Premier (15) e le coppe mentre dal suo approdo al Brighton ha collezionato 122 presenze condizionate da diversi infortuni al ginocchio e muscolari. Il giocatore ha rinnovato a giugno prima della scadenza posticipata al 2026 ma il Brighton chiede comunque 10 milioni circa, che la Fiorentina vorrebbe abbassare con i bonus.