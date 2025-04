FirenzeViola Sottil, chi si rivede: sabato la partita dell'ex che spera in un riscatto difficile

Quella di sabato sarà una gara dal carico emotivo notevole per Riccardo Sottil. Fiorentino d’adozione, il classe '99 piemontese ha fatto le giovanili in maglia viola, trascorrendo gli ultimi nove anni a Firenze pur tra un prestito e l’altro. A San Siro sfiderà la squadra della quale è stato anche un titolare per un certo periodo della stagione, soprattutto da quando Edoardo Bove ha dovuto fermarsi per via del problema accusato a dicembre. Poi a gennaio l'occasione rossonera, e la partenza per Milano.

Poco spazio al Milan: ruolo di riserva.

Sottil al Milan non sta trovando grande continuità. Del resto era presumibile considerando la quantità di campioni su cui può contare il Diavolo, almeno sulla carta. Sì perché i rossoneri non se la passano bene nonostante un organico di assoluto livello. Sta di fatto che l’ex viola ha collezionato qualcosa come 3 presenze in 8 partite, e solo una da titolare (80 minuti totali). Il suo ruolo di sostituto all'occorrenza è palese, basti pensare che a Lecce un mese fa è stato impiegato come terzino.

Il futuro: riscatto non scontato, anzi.

Dalla Lombardia circolano le voci di un riscatto lontano. Ricordiamo che Sottil è partito in prestito con diritto a 10 milioni, che difficilmente il Milan farà valere. Magari si può pensare a uno scambio di prestiti con Yacine Adli, il cui riscatto da 13 milioni può essere tranquillamente ridiscusso. Tutto sta nel capire se le parti riterranno conveniente valutare uno scenario di questo tipo. Nel frattempo Sottil cerca spazio in un Milan alle 'barbe', nella speranza di poterci rimanere partendo da presupposti diversi.