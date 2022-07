SEGNALI POSITIVI DALLA POLITICA

Mentre la squadra di Italiano continua ad allenarsi in ritiro a Moena, ormai alle battute finali, e mentre la dirigenza viola prosegue a lavorare al mercato, con l'arrivo di Dodo sempre più imminente, qualcosa si è mosso anche sul fronte infrastrutture, sia per quanto riguarda il Viola Park che lo Stadio Artemio Franchi. Due novità significative che sono arrivate direttamente dalle parole dei primi cittadini di Bagno a Ripoli e Firenze che danno l'idea di una Fiorentina impegnata senza sosta su più fronti e con un'ottica al futuro anche in merito ai propri impianti.

La Fiorentina e il Comune di Bagno a Ripoli si sono dati appuntamento intorno a Natale per inaugurare il Viola Park. Un obiettivo raggiungibile, a detta del sindaco, che comporterebbe la realizzazione di un grandissimo regalo per la Fiorentina e tutti i suoi tifosi. Con i lavori che procedono spediti e i ritardi che non preoccupano, le parti vedono la parole fine dopo tre anni di costanti lavori. La società viola si prepara a presentare una struttura che rappresenta uno step molto importante per la crescita del club e che sarà un esempio per tutto il calcio italiano. Un impianto che avrà come obiettivo principale quello di sfornare giovani talenti tenendo a stretto contatto tutte le realtà che rappresentano la Fiorentina, a partire dal settore giovanile, alle prima squadra maschile e femminile, in pieno stile inglese.

Sono arrivate novità positive anche sul fronte stadio dove si è registrata un'apertura significativa da parte della Fiorentina in merito al progetto di ristrutturazione dello Stadio Franchi. Dopo numerosi contatti positivi tra Barone e l'amministrazione comunale, Nardella e il dirigente viola si sono dati appuntamento una volta concluso il ritiro di Moena per sedersi a tavolo e valutare al meglio tutte le opzioni in merito, anche per quanto riguarda riqualificazione dell'area di Campo di Marte. I presupposti sono più che positivi e gli intenti sembrano essere condivisi: la collaborazione tra le parti andrà avanti con l'obiettivo di trovare anche una soluzione in tempi brevi su quello che sarà il futuro dell'attuale casa della Fiorentina.