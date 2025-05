FirenzeViola Rinnovo Palladino-Fiorentina, il parere delle grandi firme a Firenzeviola

vedi letture

È ufficiale: Raffaele Palladino ha rinnovato di un ulteriore anno con la Fiorentina. Esercitata l'opzione fino al 2027 da parte del club alla vigilia del ritorno della semifinale di Conference League contro il Real Betis. Firenzeviola.it ha contattato i suoi opinionisti per un commento a caldo sulla scelta della Fiorentina.

Luca Calamai: "Confermato Palladino fino al 2027, scelta che divide ma scelta di calcio quindi la condivido".

Angelo Giorgetti: "Palladino ha ammesso che il rinnovo contrattuale è stato una sorpresa per lui, figuriamoci per noi. Da quanto ha dichiarato l’allenatore, la telefonata è arrivata direttamente da Commisso e non sfugge a nessuno il forte aspetto simbolico di una decisione presa a poche ora dalla partita più importante della stagione, con la squadra in bilico sul molto o il niente in Coppa e in campionato. Del resto anni fa Commisso si era già mosso in prima persona per confermare Iachini (il più grande rammarico del presidente, poi, fu quello di averlo licenziato): la decisione va dunque nel segno di una continuità e va rispettata in termini aziendali, l’ultima parola per quanto riguarda il futuro appeal di Palladino fra i tifosi arriverà dai risultati ottenuti in questo finale di stagione".

Mario Tenerani: "La prova provata che quanto aveva dichiarato in questi mesi il presidente Rocco Commisso corrispondeva alla verità assoluta. Lui stima moltissimo Raffaele Palladino e ha intenzione di continuare per altri due anni con lui a prescindere da come finirà la stagione. Quindi non sono i risultati a decidere il futuro della Fiorentina ma l'elemento determinante è la fiducia e l'apprezzamento del lavoro fatto. Poi come sempre sarà il campo a parlare".

Stefano Prizio: "Ho letto la decisione di Commisso come un atto forte prima di un momento topico della stagione nel quale si vivrà l'atto probabilmente decisivo dell'annata intera. Sono consapevole che si tratti di una scelta divisiva tra i tifosi, ma del resto giusto la settimana scorsa mi ero esposto in un editoriale su firenzeviola.it illustrando le ragioni, secondo me, per cui è giusto che rimanga Palladino. Spero che questa decisione energica del club dia forza e baldanza alla squadra per domani sera".

Alberto Polverosi: "La conferma di Palladino è un’operazione corretta, che ha un obiettivo logico e non solo strategico. E’ vero che la società lo annuncia alla vigilia della partita decisiva per la sua stagione, e quindi arricchisce le motivazioni già palpabili di tutta la squadra, ma il senso principale è

legato al futuro. Palladino è arrivato a Firenze dopo un anno e mezzo di Monza, inevitabilmente con poca esperienza. Qui è cresciuto, ha aumentato

le sue conoscenze ed ha alzato il proprio livello entrando in contatto con le coppe europee. Ecco, dopo aver “svezzato” il giovane allenatore, perché

la Fiorentina avrebbe dovuto lasciarlo andare in un altro club dove Palladino avrebbe portato quella esperienza maturata a Firenze? Sarebbe

stato un errore, un regalo alla nuova società dell’allenatore. E’ la stessa linea seguita con Italiano che a Firenze è rimasto tre stagioni,

crescendo insieme alla squadra. Il prossimo, per Palladino, sarà l’anno della verità".