Gosens ci sarà: smaltito il virus, l'esterno tedesco non si è perso un allenamento

Robin Gosens ci sarà. Il terzino tedesco vuole essere uno dei protagonisti (in positivo) della partita di domani sera contro il Real Betis. L’ex Atalanta ha lavorato duramente nell’arco della settimana per poter essere a disposizione di Raffaele Palladino nella partita più importante della stagione, davanti agli oltre 20 mila spettatori che riempiranno lo stadio Artemio Franchi. La fascia sinistra non avrà bisogno di alcun rimpiazzo, perché il classe '94 è pronto per scendere in campo da titolare.

Smaltiti i problemi di Roma.

Gosens ha fatto preoccupare i suoi sostenitori durante la gara contro la Roma. Il giocatore è stato costretto ad alzare bandiera bianca all’intervallo per via di alcuni problemi intestinali: un virus che non gli ha permesso di terminare l’incontro coi giallorossi, ma che ha metabolizzato nel giro di poche ore. Il difensore si è subito aggregato a gruppo, lunedì, per sostenere la seduta di scarico e preparare la semifinale di Conference. Tutto regolare, nessuna ricaduta e tanto entusiasmo.

Il momento dei leader.

Il suo obiettivo era quello di presentarsi al meglio per la sfida di ritorno con gli spagnoli. Non avrebbe voluto perdersi per niente al mondo un’occasione del genere, in cui la maturità potrà fare la differenza. Gosens è abituato ai grandi palcoscenici - in passato ha giocato anche la Champions - e adesso è il momento di trascinare i suoi compagni di squadra. Da leader più che mai, visto che col primo tempo giocato a Roma si è tolto il pensiero del riscatto. La fascia sinistra è sua.