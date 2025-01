RIFLESSIONI IN CORSO: RICHARDSON PUÒ PARTIRE MA È COMPLICATO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

La fiducia che la Fiorentina ha riposto in Amir Richardson quando la scorsa estate si è presentata dallo Stade Reims con oltre 10 milioni di euro, fin qui non è stata ripagata. Il centrocampista con tre passaporti ha giocato meno di mille minuti e soprattutto l'ultima uscita contro il Monza è stata una delusione per chi si aspettava che il classe 2002 potesse essere già pronto per incidere in Serie A. Richardson attualmente è sceso nelle gerarchie di Palladino all'ultimo posto rispetto ai compagni di reparto, nonostante chi lo segua al Viola Park abbia visto in lui grandi qualità sia tecniche che fisiche. Ora però è già tempo di riflessioni perché un calciatore della sua età difficilmente può permettersi di passare un'altra parte di stagione in panchina, per questo club ed entourage del giocatore stanno riflettendo.

L'eventuale partenza

Una partenza di Richardson non è affatto semplice da incastonare in un mercato come quello di gennaio ma al momento non è da escludere. Il fatto che sia un Under 21 fa sì che possa partire anche in prestito all'estero, però non ci sono al momento soluzioni che soddisfino le parti e in questo senso si preferirebbe un prestito in Italia, mentre a titolo definitivo sarebbero già state recapitate al Viola Park diverse offerte per il calciatore, tutte per ora respinte al mittente. È chiaro che però Richardson vorrebbe giocare e che i discorsi non siano affatto finiti qui.

Il segnale dal mercato

Che la situazione Richardson sia in evoluzione lo si capisce anche dalla ricerca di un altro centrocampista sul mercato da parte della Fiorentina. Se Richardson avesse dato le sicurezze adeguate probabilmente non si sentirebbe la necessità di tornare sul mercato visto che si parla di un reparto che ha comunque tra le sue fila cinque giocatori dopo l'arrivo di Folorunsho. Il problema è che non tutti si sono dimostrati affidabili e per questo Goretti e Pradè stanno scandagliando il mercato alla ricerca di un centrocampista box to box che possa fare la differenza. Quello che poteva essere Richardson e che invece, fin qui, non si è mai visto.