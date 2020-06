RIBERY, ATTO II: I PRECEDENTI (CON GOL) CHE FANNO SPERARE

Franck Ribery, atto II. Ormai manca solo l'ufficialità delle distinte del pregara ma tutto lascia pensare che questa sera il francese tornerà titolare, a sette mesi di distanza dall'ultima volta. Una gioia per Beppe Iachini che potrà finalmente sperimentare nuove soluzioni tattiche, un peccato per tutti i tifosi che avrebbero voluto godersi il ritorno in campo dell'ex Bayern, più carico che mai dopo l'infortunio di novembre e i tanti mesi di riabilitazione. La domanda adesso sorge spontanea: che tipo di rientro sarà quello di FR7 e soprattutto quale sarà il suo impatto nell'economia del gioco della Fiorentina? Al momento non è dato saperlo eppure esistono dei precedenti di "ritorni" di Ribery dopo precedenti infortuni che in un certo senso possono lasciare ben sperare i tanti sostenitori viola che stasera saranno incollati a radio e tv.

13 SETTEMBRE 2014 - Quel giorno Ribery, alle prese con la sua ottava stagione con la maglia del Bayern Monaco, tornava in campo dopo un'estate passata quasi sempre in infermeria e un fastidio al tendine rotuleo che gli aveva fatto saltare le due prime gare di Bundesliga. L'approccio al campionato del francese fu però come sempre di altissimo livello, visto che FR7 tornò in campo a 22' dalla fine del match contro lo Stoccarda e a pochi minuti dalla fine del match siglò il 2-0 definitivo. Nella stessa stagione, a febbraio, l'esterno dopo un mese di stop per un infortunio muscolare nelle successive quattro partite riuscì a mettere insieme tre gol e quattro assist nelle sfide con Amburgo, Paderborn, Colonia e Hannover.

5 DICEMBRE 2015 - Forse l'infortunio che più di tutti ricorda da vicino quello patito da Ribery a Firenze è quello dell'estate 2015, quando il francese si fece male alla caviglia durante la preparazione estiva e fu costretto a saltare le prime 14 partite di campionato col Bayern. Alla 15a, tuttavia, non appena ebbe la chance di tornare in campo Franck tornò a colpire come ha sempre saputo fare: l'avversario era il Borussia Monchengladbach che stava vincendo sui bavaresi per 3-0. Ribery giocò appena 15' ma il quarto d'ora fu sufficiente per permettergli di tornare al gol (3-1 il risultato finale).

4 MARZO 2017 - Dopo un mese esatto passato in infermeria per uno stiramento al gluteo avvenuto a inizio febbraio, Ribery si riprese in una sola partita tutto ciò a cui aveva dovuto rinunciare per trenta giorni. Ovvero la gloria di finire nel tabellino dei marcatori. Anche in questo caso per il francese furono sufficienti 38' per tornare a gonfiare la rete e l'occasione gli capitò nella sfida esterna del Bayern a Colonia, dove la squadra allora allenata da Carletto Ancelotti si impose per 3-0. I tifosi viola, adesso, possono davvero ben sperare. Il Brescia è avvertito.