Retroscena Richardson: il limite dei prestiti, i no di Sabiri e Infantino e lo scambio fallito col Marsiglia

Amir Richardson dopo giorni in bilico tra la permanenza e l'addio è rimasto alla Fiorentina. Ma i viola hanno provato fino all'ultimo a trovargli una collocazione diversa, per permettergli in primis di giocare di più, ma senza successo per una serie di eventi avversi.

Due accordi per il prestito

La Fiorentina aveva trovato l'accordo sia con lo Stoccarda che col Marsiglia per un prestito oneroso a 1 milione di euro più 13 di diritto di riscatto, ma la situazione dei prestiti all'estero ha bloccato la partenza del marocchino. I tedeschi sono stati i primi a muoversi concretamente, poi però anche il club guidato dal tecnico italiano Roberto De Zerbi aveva spinto sull'acceleratore per riportare Richardson in Francia. Come detto, senza successo.

I no di Sabiri e Infantino

Nei giorni precedenti all'ultimo giorno di mercato, la Fiorentina aveva provato a convincere uno tra Sabiri e Infantino ad interrompere il prestito all'estero per riportarli in Italia e magari provare poi a piazzarli in Serie B sempre con la formula del prestito, ma Sabiri ha preferito l'Al-Taawoun in Arabia mentre Infantino ha deciso di restare all'Al Ain.

Idea last minute col Marsiglia

Negli ultimi giorni di mercato, quando la Fiorentina stava cercando uno dei due centrocampisti poi arrivati in città, ovvero Ndour, col Marsiglia era stato intavolato anche uno scambio che avrebbe visto Richardson in Ligue 1 e Ismael Kone in viola. L'accordo con la società francese era stato raggiunto anche questa volta, ma in questo caso è stato Kone a preferire la strada che lo ha portato al Rennes, convinto che lì potrà trovare maggiore spazio di quanto non ne avrebbe trovato al Franchi.

Le idee italiane

A 12 ore dal termine delle trattative, il procuratore del giocatore ha provato a trovare una via d'uscita in prestito anche nel nostro campionato, ma l'idea principale, quella legata all'Hellas Verona, è naufragata ancor prima di nascere. Un'ipotesi che non è arrivata nemmeno sul tavolo dei due club, con buona pace della Fiorentina ma anche dello stesso Richardson, da ora in poi costretto a sgomitare per trovare spazio e provare a convincere mister e piazza prima della prossima sessione di mercato estiva.