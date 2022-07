PROVE DI FORMAZIONE E D'INTESA

Partita e presentazione in piazza. Il programma della Fiorentina oggi è ricco e importante, con prove di formazione nel triangolare al centro sportivo Benatti e poi l'abbraccio dei tifosi nel cuore del paese, a Plaz de Sotegrava, ormai una tradizione. Triangolare al via alle 16.15, con in campo subito Brianza Olginatese e Sanvitese, poi dal secondo match (tutti di 45') entra in gioco la Fiorentina contro la perdente del primo incontro che infine giocherà contro la vincente delle due.

Vincenzo Italiano approfitterà di questa amichevole per alternare due formazioni con prove d'intesa tra vecchi e nuovi e sperimenti vari, nel 4-3-3. In questi giorni il tecnico ha mischiato più volte le carte, facendo ruotare i giocatori tra loro e centellinando l'uso dei più giovani, spesso a parte. Le prove generali stamattina a porte chiuse mentre ieri le due formazioni nella partitella in famiglia sono state queste: Gollini; Pierozzi, Milenkovic, Rasmussen, Biraghi; Bianco, Amrabat, Duncan; Jovic, Sottil, Gonzalez nel primo schieramento contro Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Terzic, Bonanventura, Mandragora, Maleh; Ikoné, Cabral, Saponara. Vedremo se oggi saranno confermati. Di sicuro Italiano ha iniziato a far giocare Gonzalez con Jovic mentre nella prima amichevole con il Real Vicenza il serbo era nel tridente con Ikoné e Sottil. Molto dipenderà dalle risposte avute in allenamento e dai monitoraggi dal punto di vista atletico che i giocatori avranno dato. Con Zurkowski e Nastasic probabilmente out vista la botta presa dal primo e la lombalgia del difensore serbo.

Nella prima amichevole inoltre Gori, Favasuli, Toci (arrivato però all'ultimo tuffo), Martinelli (ora sostituito da Cerofolini) e Rosati non erano neanche in panchina, chissà che non ci sia una chance anche per loro. Di sicuro non ci sarà Castrovilli, che anche questa mattina ha proseguito il suo programma di riabilitazione con Dainelli. Passi avanti sono stati certo fatti ma il rientro in gruppo per lui è certamente molto lontano.