PRES. SPARTAK A FV, SPERO KOKORIN FACCIA BELLA FIGURA A FIRENZE. LA TRATTATIVA...

"Siamo tutti molto felici per Aleksandr, la Fiorentina rappresenta una grande sfida per lui". In vista del possibile esordio contro l'Inter del nuovo acquisto della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, FirenzeViola.it ha raggiunto per un breve commento in esclusiva Leonid Fedun, proprietario e presidente dello Spartak Mosca dal 2003.



Presidente Fedun, innanzitutto che messaggio vuole mandare a Kokorin e ai tifosi viola?

"Spero davvero che Kokorin possa andare bene e fare una bella figura a Firenze, gli ho già fatto il mio personale in bocca al lupo prima che partisse per l'Italia".



Pensa che possa imporsi in Serie A?

"Me lo auguro davvero. Kokorin è un giocatore con qualità importanti e tanta esperienza a livello nazionale e internazionale. Penso che la Serie A sia una gran bella opportunità per lui, così come la Fiorentina. Questa è una grande sfida e qui allo Spartak siamo tutti molto felici per lui".



Come si è sviluppata la trattativa con la Fiorentina?

"Posso dirvi che abbiamo fortemente sostenuto Sasha e le sue aspirazioni di vestire la maglia viola. Oggi ci sono pochi giocatori russi che militano fuori dal nostro Paese e da oggi avremo quindi una ragione in più per fare il tifo per Kokorin alla Fiorentina".