FirenzeViola "Più punti al ritorno che all'andata". L'obiettivo di Palladino è (quasi) già sfumato

"Ho detto alla squadra che vorrei fare nel girone di ritorno più punti rispetto a quello d'andata". Parole di Raffaele Palladino, datate 11 gennaio 2025. Una dichiarazione che rischia di scadere in poco tempo, già nei prossimi giorni. Le tre sconfitte consecutive contro Inter, Como e Verona complicano di gran lunga la "rincorsa" al rendimento del girone d'andata, a maggior ragione se confrontiamo i risultati fatti in questo mese e mezzo con quelli messi insieme con gli stessi avversari un girone fa.

Rincorsa impossibile

Trentacinque. Questi i punti messi in cascina dalla Fiorentina nel girone d'andata. Una quota alta, altissima se guardiamo quanto fatto nel recente passato dal club viola, per una proiezione facile facile ma ambiziosa: 70 punti a fine stagione, replicare quanto fatto nelle prime diciannove di Serie A significherebbe sicuramente Europa con la E maiuscola (o Champions o EL). Ma Palladino aveva chiesto di più, e allora quantomeno 36 punti. Solo che tra il dire il fare c'è di mezzo il giocare - e il campo-. Nelle prime sette di ritorno sono arrivati soltanto 7 punti (2 vittorie, un pari e 4 sconfitte). Monza, Torino, Lazio, Genoa, Inter, Como e Verona. Queste le avversarie affrontate dopo il giro di boa. Contro le stesse squadre, all'andata, erano arrivati 19 punti. Il differenziale è pesante: -12 i punti rispetto a quanto fatto all'andata. Ma anche tutti gli altri numeri sono in negativo: contro Monza, Toro, Lazio, Genoa, Inter, Como ed Hellas la Viola, nel primo atto, aveva segnato 14 reti, subendone 4; al ritorno tutto è cambiato, con 7 gol segnati e 10 incassati.

Passo da lumaca

7 punti in 7 partite - la media non serve farla -. Continuando così quel desiderio espresso a metà gennaio, di fare meglio al ritorno che all'andata, rischia di diventare utopia a breve. 36 - quantomeno - la quota da centrare per esaudire il desiderio di mister Palladino. Questo significa che mancherebbero 29 punti, da fare in 12 giornate. E qui la media è più interessante: per centrare l'obiettivo la Fiorentina dovrebbe viaggiare con la media di 2,41 punti a partita - al ritmo del Napoli scudettato di Spalletti per capirsi -, vincendole praticamente tutte. Non è pessimismo, bensì realismo, pensare di accantonare questa rincorsa impossibile. Ed è con una punta ancor più cinica e amara di realismo tirar fuori un verbo-spauracchio, "overperformare", per definire il girone d'andata della Fiorentina di Palladino.