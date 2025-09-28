Pisa-Fiorentina 0-0, iniziata la ripresa!
49'- La prima conclusione del secondo tempo è viola, Kean calcia di sinistro in area di rigore e colpisce l'esterno della rete.
48'- Cambio per il Pisa, Hojlot prende il posto di Aebischer.
47'- Gioco subito fermo per problemi fisici a Aebischer.
45'- Iniziato il secondo tempo!
--- INTERVALLO ---
49'- Termina qui il primo tempo, squadre a riposo sullo 0-0.
45'- Assegnati 4' minuti di recupero.
45'- Occasione per Kean! Recupera palla la Fiorentina in trequarti con Moise Kean che parte in conduzione solitaria, si defila sulla destra e calcia a incrociare senza però impensierire Semper che blocca a terra il pallone.
43'- Ammonizione per proteste a Kean.
43'- Indecisone in difesa per la Fiorentina che per poco non porta il Pisa al gol.
40'- Occasione enorme per la Fiorentina! Contropiede dei viola con Gosens che dalla sinistra imbecca solo sul secondo palo Nicolussi Caviglia. Il centrocampista viola colpisce al volo di destro e prende sulla linea Leris, bravo a salvare la porta di Semper.
39'- Sforbiciata di Toure che pescato in area da angolo colpisce bene ma spedisce alto sopra la traversa.
38'- Schema da angolo della Fiorentina per liberare al tiro dal limite Mandragora. Il sinsitro del centrocampista viola è però fuori misura e termina alto spora la traversa.
35'- Ottima azione della Fiorentina costruita sulla destra da Fazzini e Dodo. Il brasiliano serve sul primo palo Kean con il numero nove viola che tenta la sforbiciata senza però colpire bene il pallone.
33'- Pisa che prova a sfondare centralmente prima con Nzola e poi con Tramoni, buone chiusure di Pablo Mari e Ranieri.
30'- Fiorentina che fa fatica a costruire e cerca senza risultati la palla lunga per Moise Kean.
28'- Conclusione da punizione di Nicolussi Caviglia che non impensierisce Semper.
28'- Gioco ripreso e punizione sulla trquarti conquistata dalla Fiorentina.
25'- Gioco fermo per uno scontro testa contro testa tra Toure e Gosens, staff sanitari in campo.
23'- Arbitro che incredibilmente non assegna il calcio d'angolo per una deviazione netta.
23'- Occasione Fiorentina! Conclusione incrociata di Dodo dopo una progressione personale e palla che viene deviata sul fondo.
21'- Lancio lungo di Toure per Tramoni, palla che De Gea lascia sfilare sul fondo.
18'- Fiorentina che allegerisce la pressione e prova a palleggiare nella metà campo avversaria.
16'- Problema muscolare per Nzola, gioco fermo
15'- Forte pressing del Pisa, Fiorentina che fatica ad uscire dalla sua metà campo
13'- Traversa di Nzola. Azione personale sulla sinistra di Akinsanmiro che imbecca in area Nzola il cui colpo di testa colpisce la traversa.
11'- Torna a spingere il Pisa che da angolo pesca sul secondo palo Toure. L'esterno avversario però colpisce male e spedisce alto sopra la traversa.
7'- Occasione Fiorentina con Moise Kean! Parte centralmente il numero nove viola che dal limite calcia a incrociare e sfiora il palo alla destra di Semper.
6'- Nzola a centimetri dal gol dell'1-0. Cross di Tramoni e Nzola che da due passi non colpisce pulito e spedisce sul fondo.
5'- Prova stringere i denti De Gea, il gioco riparte.
2- A terra David De Gea che ha subito fallo da parte di Toure in un'uscita al limite dell'area
0'- Si parte il primo pallone è della Fiorentina!
34 anni dopo tornano a sfidarsi Pisa e Fiorentina nel campionato di Serie A. Un derby che ormai mancava ormai da decenni, da 23 anni, da una sfida in Coppa Italia. Oggi alle 15, all'Arena Garibaldi di Pisa tornano ad affrontarsi due acerrime rivali a caccia, entrambe, della prima vittoria in campionato in questa stagione. Di seguito le formazioni ufficiali:
PISA (3-5-1-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Tramoni; Nzola.
A disposizione: David Nicolas Andrade, Scuffet, Angori, Hojholt, Henrik Wendel Meister, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Tortajada, Mateus Henrique Vanzelli Lusuardi, Jeremy Kandje Mbambi, Lorran Lucas Pereira de Sousa.
Allenatore: Alberto Gilardino.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Fagioli, Kouadio, Comuzzo, Viti, Fortini, Richardson, Sohm, Parisi, Piccoli, Sabiri, Ndour, Dzeko.
Allenatore: Stefano Pioli.
