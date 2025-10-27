FirenzeViola Pioli in bilico? Montella e Iachini esonerati per molto meno

Al 27 di ottobre la Fiorentina non ha ancora vinto una sfida in campionato. Si è assicurata appena 4 punti e occupa il diciottesimo posto in classifica. Ha segnato 7 gol e ne ha subiti 12. Per eguagliare il punteggio dell'anno scorso dovrebbe conquistare poco più di 2 punti a partita (per ora viaggia a una media di 0,5). L'ultima volta che i viola arrivarono all'ottava giornata di Serie A senza vincere nemmeno una sfida fu nel 1977, annata che segnò il peggior inizio di sempre.

L'esonero del secondo Montella.

Per adesso non sono previsti esoneri né dimissioni, anche perché Rocco Commisso si è sempre vantato di non aver cacciato nessuno nella sua esperienza da imprenditore. In realtà qualche volta è successo, almeno a Firenze. Tanto per cominciare con Vincenzo Montella nel 2019. L'ex Milan fu esonerato il 20 dicembre dopo diciassette giornate in cui aveva ottenuto 4 successi, 5 pareggi, 8 sconfitte. Per un totale di 17 punti (1 a partita). Occupava il quindicesimo posto in classifica.

Iachini, da subentrante a licenziato.

Lo sostituì Beppe Iachini, che allenò la Fiorentina fino all'inizio della stagione successiva. Sennonché alla settima giornata fu esonerato anche lui. Aveva ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, per un totale di 8 punti (1,1 a partita), e occupava la quindicesima posizione in classifica. Era il 7 novembre 2020. Oggi le cose vanno decisamente peggio, l'insofferenza della tifoseria cresce con il passare delle settimane e la tendenza, in termini sportivi prima che di risultati, non preannuncia niente di buono.