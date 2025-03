FirenzeViola Panathinaikos-Fiorentina 3-2, le pagelle: Terracciano notte da incubo, Moreno in affanno, Kean non punge e Gosens non basta

TERRACCIANO - Freddato in avvio dal tiro velenoso di Swiderski non è un grande inizio di serata. Ancora peggio in occasione del raddoppio di Maksimovic sul quale la combina grossa. Non arriva sul rasoterra di Tetè poi finalmente para il tiro di Onuahi e pare metterci del suo nel mandar sul palo il tiro di Djuricic. Serata da incubo, 4

MORENO - Attento sulle palle alte pare un po’ sorpreso dall’azione che porta al primo gol greco. Tempista e puntuale nel ribadire in rete il palo di Comuzzo anche se in una posizione di fuorigioco. Dalla sua parte nasce il terzo gol del Panathinaikos e pure il palo di Djuricic. In grosso affanno, 4,5

COMUZZO - Bene in anticipo nelle prime fasi del match anche se nell’azione del primo gol lascia troppo spazio al tiratore. Bravo a colpire di testa il cross di Mandragora colpendo il palo ma poco attento sul gol del 3-2 greco e su tanti, troppi, altri palloni. 5,

RANIERI - Si vede in area di rigore con un colpo di testa alto dopo il primo gol del Panathinaikos poi però resta indietro in occasione del terzo gol dei greci. Buono invece l’intervento in anticipo su Onuahi anche se non cambia volto alla sua serata, 5,5

DODÒ - Spinge meno rispetto al collega della fascia opposta e i primi traversoni non sono precisissimi. Un traversone basso per Kean sul quale però il centravanti non trova la deviazione in area. Troppo poco, 5,5

RICHARDSON - Commette qualche fallo di troppo nella prima parte del primo tempo in cui non sembra rapido nel far girare palla. Esce dopo poco nella ripresa al termine di una partita non brillante, 5

Dal 13’st CATALDI - Cerca di dare più movimento al centrocampo ma senza grandi sbocchi, 6

FAGIOLI - Giostra bene i primi palloni del match poi superato il ventesimo la mette fuori non di molto salvo trovare il gol del pareggio grazie a una deviazione. Spreca un po’ di più nella ripresa ma in generale è una buona prova, 6,5

Dal 30’st PARISI - Va a fare la mezzala nel corso del secondo tempo poi ci prova con un tiro cross che finisce largo, 6

MANDRAGORA - Buon avvio di gara e i cambi di campo che portano Gosens a offrire gli assist dei gol di Beltran e Fagioli. Suo anche il pallone girato sul palo da Comuzzo. Cala di molto nel corso del secondo tempo mancando negli appoggi, 5,5

GOSENS - Assist al bacio per Beltran che accorcia le distanze al ventesimo. Si ripete pochi minuti dopo offrendo un altro bel pallone a Fagioli. E’ invece in ritardo su Tetè in occasione del terzo gol greco ma resta l’uomo in grado di guidare la rimonta del primo tempo, 6,5

BELTRAN - Trova il tempo giusto per rimettere subito in corsa la Fiorentina con la girata di testa che vale il primo gol dei viola. Arretra di molto il baricentro quando i suoi compagni si difendono, 6,5

Dal 30’st GUDMUNDSSON - Praticamente non tocca palla, 5

KEAN - Si fa pescare in fuorigioco su uno dei primi palloni interessanti dalle retrovie mentre i traversoni per lui non sono molto precisi nel primo tempo. A una decina di minuti dall’intervallo ci prova da solo ma Dragowski lo stoppa in uscita. Servito da Dodò nel secondo tempo manca nella deviazione. Convalescente, gioca più da difensore aggiunto che non da centravanti, 5,5

PALLADINO - Rilancia Moreno in difesa tenendo fuori Pongracic, in mezzo c’è Fagioli dal 1’ con Cataldi in panchina mentre a sostegno di Kean gioca Beltran e non Zaniolo. L’approccio dei suoi è tutt’altro che violento ma i problemi li crea Terracciano che non interviene sul primo gol e causa il secondo, per fortuna ci pensa Gosens a sfornare i due assist per Beltran e Fagioli. In avvio di ripresa la sua difesa si fa sorprendere ancora e incassa il terzo gol ma soprattutto torna in campo troppo morbida. Manda dentro Cataldi poi Parisi e Gudmundsson tirando fuori Richardson, Fagioli e Beltran. Se la scelta di Terracciano è pagata a carissimo prezzo la richiesta di un approccio all’altezza, pure nel secondo tempo, è tutt’altro che accolta. E ancora una volta di schemi offensivi non se ne vedono, 4,5