Un punto in old style per la Fiorentina che esce indenne da San Siro. Nella sfida all'Inter di Conte i viola ringraziano la serata di grazia del portiere Terracciano, il cui modo di farsi trovare pronto ha qualcosa di strepitoso. Di mezzo c'è anche quel pizzico di fortuna che non guasta e che per forza determina quando si colpiscono due pali, ma anche qualche ripartenza nella quale i viola sono anche andati vicini a far male agli avversari.

Chiaro che sotto il profilo del gioco i novanta minuti di Milano non hanno riempito gli occhi, colpa di una manovra che Badelj non ha saputo nuovamente alimentare e di un attacco sterile nel quale in assenza di Chiesa Cutrone si è ritrovato poco servito. Proprio dopo l'ingresso di Federico è nata l'occasione migliore della serata, quel tocco di Lirola sul quale un po' tutti devono aver gridato al gol.

Anche Iachini deve aver inghiottito l'urlo, lo stesso che non ha invece trattenuto nel finale quando Kouamè ha peccato d'altruismo rimandando il tiro. Conferma evidentemente di come la Fiorentina dopo oltre un'ora di gara a dir poco accorta sia lo stesso andata vicino al gol che avrebbe cambiato tutto. Segno di una serata in cui il carattere e la fortuna dei pali regalano il sesto risultato utile consecutivo.

Nel giorno in cui Juric si sfila dalla corsa alla panchina viola con il rinnovo ufficiale con il Verona le carte sul futuro restano mischiate, con le alternative come Giampaolo in stand-by, con l'opzione De Rossi sospesa al pari di quella Spalletti e soprattutto con uno Iachini le cui quotazioni sono date sempre più in rialzo.