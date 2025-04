FirenzeViola Nessun ripensamento su Fagioli: con o senza Europa, la Viola ripartirà da lui

Nessun ripensamento, nemmeno un mezzo passo indietro. La strategia della Fiorentina sul futuro di Nicolò Fagioli non è cambiata e non cambierà. A prescindere dalle rivelazioni uscite in questi giorni sui giornali (intercettazioni di chat che fanno capo a vicende del 2023 per le quali il giocatore ha già pagato) e da quanto, a livello penale, il giocatore potrà subire nel prossimo futuro. Al netto dei tempi più lunghi che prevede la giustizia ordinaria. È questa l’indicazione che arriva forte e chiara dal quartier generale viola a pochi giorni dal nuovo vortice di voci che ha visto ancora una volta protagonista l’ex Juventus: Fagioli è e rimarrà un calciatore della Fiorentina al termine di questa stagione, qualora il club non dovesse centrale la qualificazione a una coppa europea che non farebbe scattare l’obbligo di riscatto dal club bianconero.

Lo stato dell’arte

La formula con cui il classe 2001, a inizio febbraio, è approdato in riva all’Arno è ormai nota a tutti ma la ribadiamo per completezza di informazione: prestito oneroso a 2 milioni e mezzo di euro, con l’obbligo di riscatto fissato a 13,5 milioni (più altri 3 di bonus) condizionato, però, alla qualificazione in una coppa europea per il prossimo anno della Fiorentina. Compresa la Conference, che come noto - a differenza di Europa e Champions League - obbliga le squadre partecipanti a un turno playoff ad agosto che dà poi accesso alla fase a girone unico. Nel caso in cui la squadra di Palladino dovesse recuperare posizioni in campionato, piazzandosi tra il 4° e il 7° posto (se, ed è un “se” grande, il 7° posto varrà effettivamente poi l’approdo in Conference), Fagioli diventerà in automatico un giocatore al 100% viola. Discorso diverso - ma solo in teoria - in caso di piazzamento che precluda a Ranieri e soci la partecipazione a un torneo Uefa.

Tutto già deciso

Tuttavia, in base a quello che è il pensiero della Fiorentina oggi, nulla cambierà sul futuro di Fagioli che si legherà al club viola a lungo - resta solo da stabilire ancora la durata del suo contratto - e sarà un perno della squadra negli anni a venire. Le novità emerse sui giornali in questi giorni (che in nulla muteranno, sotto il profilo della giustizia sportiva, la carriera del giocatore, come ha anche raccontato il suo legale Armando Simbari) non hanno infatti stravolto l’opinione della società e dell’area tecnica sul giocatore, al quale anzi il patron Commisso e tutto il club sono stati in queste ore profondamente vicini proteggendolo dalla gogna mediatica alla quale è stato esposto. Presto, però, tutto questo sarà solo acqua passata. E Fagioli, a prescindere dall’epilogo di questa stagione, potrà pensare solo al suo futuro. Tutto dipinto di viola.