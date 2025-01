MORENO INGENUO, PASSO FALSO DODÒ, ADLI FA POCO, BELTRAN UNA PIUMA, SI SALVANO KEAN E SOTTIL

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

DE GEA - Il tiro di Olivera che lo batte al quarto d’ora arriva da posizione irregolare poi risponde presente sul tentativo di Spinazzola. Non riesce a fare altrettanto sul siluro di Neres che vale l’uno a zero partenopeo. Non riesce nel miracolo dagli undici metri su Lukaku e incassa il secondo gol prima di arrendersi nuovamente anche su McTominay. Ha abituato tutti molto bene, stasera non è super, 5,5

MORENO - All’esordio dal primo minuto in campionato sfodera subito un bel lancio per Beltran nei primi minuti. Bene anche in chiusura su Lukaku sul finire del primo tempo. Oltre 50 minuti di buona presenza in campo sono sporcati dall’ingenuità sul rigore del Napoli. Rimandato a settembre, 5,5

Dal 13’st COLPANI - Nel flipper in area dopo i tiri di Mandragora e Beltran non trova la deviazione vincente sotto misura. Per il resto ennesima prova ininfluente, 5,5

COMUZZO - Prende in consegna Lukaku con buoni risultati fin dai primi minuti. Tagliato fuori dal tocco di Lukaku che manda Neres a segnare il vantaggio resta spesso insuperabile per Lukaku fino a quando commette la leggerezza che consente a McTominay di firmare il tris del Napoli. Può capitare, ma stasera non arriva alla sufficienza, 5,5

RANIERI - Sulla prima accelerazione di Neres concede troppo spazio e il Napoli passa avanti. Un po’ più sicuro col passare del tempo ma non basta a salvarlo, 5,5

DODÒ - Nel riscaldamento pre partita dà la sensazione di aver qualche problema ma al fischio d’inizio è regolarmente in campo. Di fronte ha Spinazzola e forse anche per questo nel primo tempo non si fa notare in profondità come al solito. In difficoltà nella ripresa perde malamente palla in occasione dell’azione del terzo gol del Napoli. Primo passo falso della stagione, 5

ADLI - Primo tempo in sordina senza grandi invenzioni anche perché obbliato a gestire i tre mediani partenopei. La prima imbucata per Kean arriva a un quarto d’ora dalla fine. Molto, troppo poco per un pittore come lui e stasera il quadro che ne esce è bruttino, 5

Dal 33’st CATALDI - S.v.

MANDRAGORA - Prova ad arrivare al tiro in avvio trovando l’opposizione di Lobotka. Quando ci riprova trova la risposta di Meret. Non si risparmia nella ripresa nemmeno su Anguissa poi impegna Meret dopo il raddoppio del Napoli. Non sfigura, 6

Dal 27’st RICHARDSON - Palleggia in mezzo al campo e poco altro, 6

PARISI - Contiene Neres adeguatamente fino a quando il brasiliano scala di marcia e se lo lascia alle spalle segnando l’uno a zero. E’ una situazione che pregiudica il giudizio finale, 5,5

Dal 13’st GOSENS - Appena entrato scodella in area un bel pallone dal quale nasce la doppia occasione di Mandragora e Beltran poi lentamente cala confermando un momento di poca brillantezza, 5,5

BELTRAN - In chiusura difensiva dopo dieci minuti concede il primo corner al Napoli. Come spesso gli capita è però l’unico spunto degno di nota perché davanti è fin troppo leggero. Tutt’altro che incisivo dopo la prima risposta di Meret sul tiro di Mandragora, non inquadra lo specchio nemmeno poco dopo di testa. Una piuma, 5-

Dal 33’st KOUAMÈ - S.v.

SOTTIL - Partecipa all’avvio incoraggiante dei suoi con un diagonale largo poco prima del decimo minuto. S’innervosice col passare del tempo seppure resti tra i più attivi come conferma l’assist per il gol di Kean poi annullato. Si rivede in avvio di ripresa con un cross dalla destra sul quale però scivola. Sbaglia parecchio nel finale di gara ma là davanti (anche) stasera si è difeso, 6

KEAN - Molto poco servito la prima mezz’ora è di pura sofferenza anche se a seguire troverebbe anche il gol del pari seppure Manganiello e il Var segnalino un tocco di mano. Secondo tempo in attesa di palloni che non arrivano, lui fa quel che può, 6

PALLADINO - Rivoluziona la formazione con la difesa a tre dove la novità è Moreno titolare. Con Dodò e Parisi esterni c’è Mandragora in mezzo e non Cataldi mentre alle spalle Beltran e Sottil dietro a Kean spingono Gudmundsson in panchina. Il modo in cui la sua squadra sta in campo è incoraggiante nel primo quarto d’ora ma quando il Napoli sale di tono segna in modo irregolare con Olivera e poi lo fa regolarmente con Neres. La reazione si concretizza con il pari di Kean ma la mano dell’attaccante sul pallone spinge la squadra arbitrale ad annullare. Incassato il due a zero per l’errore di Moreno richiama l’argentino e Parisi inserendo Gosens e Colpani e tornando a a 4 dietro. Dopo il terzo gol subito entrano Richardson per Mandragora e Kouamè/Cataldi per Beltran/Cataldi. L’avvio di gara illude, il resto della partita racconta scelte che non funzionano e dopo Pongracic anche Gudmundsson comincia a essere un mistero, 5