MERCATO: LA REGOLA SUI PRESTITI BLOCCA IKONE, MA NON KAYODE

Michael Kayode e Jonatahan Ikone. Sono loro i due nomi caldi per le uscite in casa Fiorentina. Fuori dai convocati in occasione della gara col Torino, i due si preparano a vivere una settimana in cui verrà definito il loro futuro. Con la scelta fatta dalla società - è stato lo stesso Palladino a dichiarare che l'esclusione di Kayode e Ikone è arrivata "dall'alto"-, Pradè e i suoi hanno di fatto scelto: saranno loro i sacrificati a gennaio.

Problemi per Jorko

A meno di due settimane dalla chiusura del mercato, la Fiorentina sembra aver deciso le proprie priorità, anche nel caso delle cessioni. Ci sono da piazzare gli scontenti, Kayode e Ikone su tutti. Il problema sarà capire come accontentarli. In particolare il francese: Ikone non è intenzionato ad accettare la corte dell'Mls, e in particolare dei Chicago Fire. Il numero undici è indirizzato verso la Francia, in particolare verso il Paris Fc, club di Ligue2 con ambizioni e liquidità da futura big. C'è però un problema ed è legato all'impossibilità del club viola di cedere un altro calciatore in prestito al di fuori dall'Italia. Il massimo dei sei prestiti extra-confine è già stato raggiunto (Barak e Brekalo al Kasimpasa, Sabiri all'Ajman, Gino Infantino all'Al-Ain, Amrabat al Fenerbahce, Nzola al Lens). Questo significa che, se cessione all'estero sarà, dovrà essere definitiva - questo limite non vale per l'Italia, Ikone potrebbe finire in prestito in un club di Serie A-. Un problema non da poco per i viola, che dal Paris Fc dovrà cercare di rimediare più soldi possibili.

Kayode in Premier

Situazione diversa per Michael Kayode: essendo un Under 21 cresciuto nel vivaio viola, per lui non conta il limite dei sei prestiti all'estero che complica la situazione Ikone e il classe 2004 può accasarsi temporaneamente al di fuori dall'Italia. Anche in Premier League: sembra quella la destinazione di Kayo, su cui continua il forcing del Brentford, da giorni favorito nella corsa al numero trentatré viola. Sullo sfondo rimane poi un'altra società inglese, il Brighton, ma occhio all'Ajax di Farioli, che si è inserita nelle ultime ore.