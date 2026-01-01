FirenzeViola Risultati, clima e spogliatoio: il futuro di Vanoli resta appeso a un filo

Sono giorni decisivi per il futuro della Fiorentina, ma anche, entrando più nel dettaglio, per la panchina della Fiorentina. La gara di domenica contro la Cremonese è uno di più crocevia che decideranno il destino di Paolo Vanoli, attualmente investito dalla fiducia del club e di quello che dovrebbe essere il suo prossimo responsabile, ovvero Fabio Paratici, ma che potrebbe anche dover salutare nel caso in cui contro i grigiorossi la partita dovesse andare male.

La partita contro la Cremonese

Impossibile pensare che davanti all'ennesima sconfitta casalinga, la Fiorentina decida di proseguire con lui. La vicinanza con le sfide con Lazio e Milan, non potrebbe valere come un alibi visto il rendimento al momento inalterato nonostante l'addio del suo predecessore Stefano Pioli. Nessuno si augura che ciò accada ovviamente e, in caso di conquista anche solo di un punto, Vanoli resterà in panchina almeno fino proprio alla sfida con Allegri.

Il confronto con Paratici

Un futuro assolutamente incerto che è strettamente legato ai risultati, ma non solo. E non potrebbe essere altrimenti visto il prolungato momento negativo che sta attraversando la Fiorentina. Poi spetterà al prossimo responsabile dell'area tecnica prendere una decisione definitiva anche dopo essersi confrontato direttamente e dal vivo con i protagonisti. Solo dopo aver capito anche l'umore dello spogliatoio, potrà eventualmente dare totale fiducia all'attuale guida tecnica o decidere per l'ennesimo cambio.

Tre partite decisive

L'importante è che, nel minor tempo possibile, arrivi qualcuno che mastichi calcio, abbia esperienza e riconoscibilità, che prenda decisioni immediate, nette e decisive. Il tempo è finito da settimane, per la proprietà, la dirigenza, lo staff e i giocatori. Ora è arrivato il tempo delle azioni rapide, che ovviamente, fondamentalmente entro l'11 di gennaio nel migliore dei casi, coinvolgeranno anche Paolo Vanoli e la panchina.