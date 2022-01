LIVE FV, VLAHOVIC-JUVENTUS, TRATTATIVA IN CORSO

11:50 - TMW rivela alcuni dettagli del contratto che la Juventus ha preparato per Dusan Vlahovic. L’accordo tra le parti, già trovato, prevede 7 milioni di euro annui per un quinquennale e 10 milioni di commissione all'entourage.

11:36 - FirenzeViola.it stamani sceglie di proporre un sondaggio ai suoi lettori: siete d'accordo con la scelta di cedere Vlahovic alla Juve per 70 milioni? CLICCATE QUI per rispondere

11:22 - Secondo quanto risulta a FirenzeViola.it, per il dopo Vlahovic il nome caldo è quello di Arthur Cabral, attaccante brasiliano del Basilea, da tempo in orbita gigliata

11:15 - Tra i partenti, forse già ora, c'è Sofyan Amrabat. Il ds Pradè, a proposito del marocchino, ha detti ieri a Sportitalia: "Abbiamo avuto tanti contatti con molte squadre. Sofyan è uno di quei giocatori che vogliamo accontentare, perché scontento a causa dei minuti giocati. Ora al suo posto sta facendo bene Torreira".

11:06 - Su La Stampa, questa mattina, vengono riportati alcuni profili seguiti dalla Fiorentina per il dopo Vlahovic: il casting - si legge - coinvolge già Patrik Schick e Arkadiuzs Milik

10:57 - Appena entrati al centro sportivo "Davide Astori" il ds Daniele Pradè e il dt Nicolas Burdisso

10:49 - Nella notte allo stadio sono stati affissi alcuni striscioni all'indirizzo di Vlahovic, anche molto pesanti: “Le tue guardie non ti salveranno la vita, zingaro per te è finita!”, e ancora: “Vlahovic zingaro di m….”

10:41 - L’ex dg della Juventus, Luciano Moggi, si è così espresso a TMW sul possibile passaggio di Dusan Vlahovic in bianconero: “Non lo vedo alla Juventus adesso o comunque non mi sento di dire che verrà ceduto"

10:28 - Nella serata di ieri, a Sportitalia, il ds Pradè ha parlato anche di Julian Alvarez: "Lo abbiamo seguito a lungo ma non c'è mai stata l'esigenza di prenderlo e ora è stato preso dal Manchester City. Non so se la scelta di andare al City sia per lui quella giusta, visti i tanti campioni sarà difficile trovare continuità"

10:20 - Neppure Vlahovic stesso, secondo la versione del Corriere Fiorentino, si aspettava di ritrovarsi al centro del ciclone già nella sessione di mercato invernale

10:13 - Il ds del Partizan, Ivica Iliev, che vendette Vlahovic ai viola, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del futuro del serbo: "Ora gli consiglierei l’Italia che già conosce, dove può crescere e non perdere tempo ad ambientarsi. Con le sue qualità tecniche e fisiche, Dusan può giocare ovunque. Poi la Juventus è bianconera come il Partizan…”

10:02 - La Nazione scrive che già quest'oggi potrebbero esserci dei nuovi contatti tra la Fiorentina e la Juventus per Vlahovic

9:57 - Il Messaggero ne è sicuro: Vlahovic è a un passo dalla Juve e nella giornata di domani verrà definita la trattative con la Fiorentina

9:53 - "Siamo aperti a tutto, una società come la nostra che fattura 75 milioni l’anno non può permettersi di perdere Vlahovic a zero" ha dichiarato ieri il ds viola Pradè a Sportitalia

9:45 - Il Corriere della Sera riporta che entro 48 ore ci saranno novità significative sull'evoluzione della trattativa tra la Fiorentina e la Juventus per Vlahovic

9:40 - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che già domani è possibile aspettarsi un'offerta ufficiale da parte della Juventus per Vlahovic

9.34 - È arrivato in questi minuti, scuro in viso, il dg della Fiorentina, Joe Barone, al centro sportivo "Davide Astori"

9:30 - Saranno giorni decisamente caldi sul fronte Dusan Vlahovic: la Juventus è pronta a farsi sotto per l’attaccante con un’offerta - ha riportato nella notte Sportitalia - di 67 milioni più bonus. Si apre il live di FirenzeViola.it con il quale vi aggiorneremo passo dopo passo sugli sviluppi della trattativa